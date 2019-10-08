Lavrov'dan "terörle mücadelede Irak'a destek" açıklaması

08 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Irak'ın başkenti Bağdat'taki temaslarının ardından Erbil'e gelen Lavrov, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.
Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre görüşmede, son siyasi gelişmelerin yanı sıra ikili ilişkiler ve terör tehdidi meselesi ele alındı.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ülkesinin terörle mücadelede Irak'a olan desteğinin devam edeceğini bildirdi.
Bağdat-Erbil sorunlarının anayasa çerçevesinde diyalog ile çözülmesi konusunda sağlanan ilerlemenin memnuniyet verici olduğunu belirten Lavrov, Rusya'nın IKBY'ye desteğinin süreceğini söyledi.
IKBY Başkanı Barzani de IKBY'ye zor süreçlerde yardımlarından dolayı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e teşekkür ederek, Lavrov'un ziyaretinin destek işareti taşıdığını ifade etti.
MESRUR BARZANİ İLE GÖRÜŞTÜ
Lavrov Erbil temasları kapsamında IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile de bir görüşme gerçekleştirdi.
IKBY Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamada, görüşmede ikili ilişkiler, terör örgütü DEAŞ tehdidi ve Suriye'deki gelişmelerinin ele alındığı belirtildi.
Lavrov ile Barzani'nin, DEAŞ'ın bölgede halen tehdit teşkil ettiği konusunda hemfikir oldukları bildirildi.
Mesrur Barzani görüşmede, Bağdat-Erbil yönetimleri arasındaki müzakerelere değinerek, iki taraf arasında anlaşma sağlanması için temaslarının sürdüğünü söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da ülkesinin iki yönetim arasındaki görüşmeleri desteklediğini dile getirdi.
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