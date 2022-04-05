Lavrov'dan ABD'ye tepki: "Vicdanları iyi durumda değil"

Bakan Lavrov, Arap Birliği'nin Ukrayna'dan sorumlu Temas Grubu ile başkent Moskova'da toplantı gerçekleştirdi.
Toplantının ardından gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Lavrov, Rusya ve Orta Doğu ile Kuzey Afrika ülkeleri arasındaki ilişkilere değinerek, "İlişkilerimizi Ukrayna'daki durum değil, Batı'nın Rusya'ya yönelik yasa dışı ve benzeri görülmemiş yaptırımları etkiliyor. Bu yaptırımlar, her şeyden önce dünya ekonomisine sert şekilde vuruyor." dedi.
MARIUPOL HATIRLATMASI
Ukrayna'nın Buça kentinde çekilen görüntüleri değerlendiren Lavrov, "Ukrayna'da yalan haberlerin yapılması ve bunun üzerin propaganda kampanyasının başlatılmasıyla ilgili birçok örnek var." dedi.
AA'nın haberine göre; benzer olayın Ukrayna'nın Mariupol'deki doğum hastanesinde geçen ay yaşandığını savunan Lavrov, "Geçen ay Mariupol'deki doğum hastanesiyle ilgili durumu trajedi olarak gösterme yönündeki girişimleri ortaya çıkardığımız gibi bu tür yalan haberleri ortaya çıkaracağız." diye konuştu.
Bu konuyu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) görüşmeyi teklif ettiklerini ancak bu teklifin engellendiğine dikkati çeken Lavrov, konuya açıklık getireceklerini belirtti.
"UKRAYNA İLE MÜZAKERELER YOĞUN ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR"
Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında 29 Mart'ta İstanbul'da müzakerelerin yapıldığını anımsatan Lavrov, "Bu müzakerelerde, Ukrayna'nın güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili yollar konusunda Ukraynalı heyetin pozisyonunda gerçeklik gördük. Kiev temsilcileri, NATO'da güvenlik garantilerinin elde edilemeyeceğini ve NATO'ya katılma konusunu unutmaları gerektiğini artık anladı." dedi.
Ukraynalı heyetin tutumunun, yasa dışı ilhak edilen Kırım ve sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinin statüsü ile ilgili gerçekçi olduğuna işaret eden Lavrov, "Bu gerçekçi unsurların, anlaşma belgesine ne şekilde yansıyacağını anlayacağız." şeklinde konuştu.
Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin video konferans yöntemiyle yoğun şekilde devam ettiğine dikkati çeken Lavrov, "Şans her zaman var ve bu şansı hayata geçirmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.
Bazı dış güçlerin söz konusu müzakereleri engellemeye ve çatışmaların sürmesini sağlamaya çalıştığını belirten Lavrov, "Ukrayna komşumuza böyle tavsiyelerde bulunanları biliyoruz. Bunun gereksiz amaçlarla yapıldığını da biliyoruz. Bu amaçların Ukrayna halkının ve Ukrayna'nın güvenliğinin çıkarları ile ortak noktası yok." dedi.
Lavrov, Ukrayna yönetiminin kendi halkının çıkarları doğrultusunda hareket edeceği umudunu dile getirdi.
"ABD İLE DÜRÜST DİYALOĞA HAZIRIZ"
ABD Devlet Başkanı Joe Biden'ın, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir savaş suçlusu olarak yargılanması gerektiği" yönündeki açıklamasını değerlendiren Lavrov, "Bilinen bahanelerle Irak savaşını başlatan, NATO ortaklarıyla birlikte Libya'yı dağıtan, Suriye'ye giren Amerikan siyasetçilerin vicdanları iyi durumda değil." dedi.
Rus halkının Ukrayna'da nelerin olup bittiğini iyi anladığını belirten Lavrov, ABD ile "dürüst diyaloğa" hazır olduklarını vurguladı.
"UKRAYNA'DA OLANLAR ENDİŞE VERİCİ"
Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Ukrayna'daki krizin diyalog aracılığıyla çözülmesi yönündeki diplomatik girişimleri desteklediklerini belirterek, "Arap ülkelerinin hem Rusya hem de Ukrayna ile tarihi bağları var. Bu nedenle bu bölgede olanlar bizleri endişelendiriyor." dedi.
Ebu Gayt, yaptırımların her zaman BMGK ile BM Genel Kurulu'nda istişare edilmesi gerektiğini vurguladı.
Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ise Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki müzakerelere destek sağlamaya hazır olduklarını belirterek, "Çatışmanın tüm taraflarını, gerginliği artırmaktan ve savaş yollarını kullanmaktan vazgeçmeye, sorunu barış ve diplomasi yoluyla çözmeye çağırdık." ifadelerini kullandı.
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