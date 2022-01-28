Lavanta Yağının Saça Faydaları ve Zararları - Lavanta Yağı Saça Sürülür Mü, Nasıl Uygulanır ve İyi Gelir Mi?

Akdeniz kökenli bir bitki olan ve ballıbabgiller ailesinden olan lavanta hoş kokulu bir bitkidir. Sağlık için farklı alanlarda teze ve kurutulmuş şekilde kullanılan lavantanın yağı da saç bakımında kullanılabilir. 1800 metreye kadar yüksek kesimlerde açan lavanta ülkemizde de Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yoğun olarak yetiştirilir. Lavanta yağının saça faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından hazırlanan kürlerle de son dönemlerde yaygınlaşmaya başlamıştır. İşte, lavanta yağının saça yararları hakkında merak edilen her şey.

Lavanta Yağının Saça Faydaları

Kişilerin en büyük problemlerinden biri olan saç dökülmesine lavanta yağı iyi gelir.

Saç bakımını gerçekleştirmek için kullanıldığında saç derisini daha sağlıklı bir hale getirir. Saç derisinin nefes almasında yardımcı olduğu için kepek ve kaşıntıyı ortadan kaldırır.

Saçlarda ısı işlemlerinden dolayı meydana gelen kırılmaları önler.

Saç derisindeki kan dolaşımının artmasını sağlar. Bu da yeni saç çıkmasında yardımcı olur.

Saçta oluşan mantar ve enfeksiyonları önlediği gibi yeni mantar ve enfeksiyonların oluşumunu da engeller.

Bitleri temizlemeye yardımcı olur.

Erkeklerde de saç dökülmesini azalttığı bilinmektedir.

Saç beyazlamasını yavaşlatır.

Lavanta Yağı Saça Zararları

Lavanta yağının saça herhangi bir zararı bulunmamaktadır. Ancak her bitkisel üründe olduğu gibi lavanta yağının kullanımında da dikkat edilmelidir. Lavanta yağı ile saç bakımı haftada en fazla iki kez yapılmalıdır. Aksi halde saç deriisnde yağlanma ve tahrişe yol açabilir.

Lavanta Yağı Saça Nasıl Uygulanır?

Lavanta yağını saç bakımı için farklı şekillerde kullanabilirsiniz.

Kafa derisine masaj yapın: Elinize sıktığınız birkaç damla lavanta yağını direkt olarak saç derisine sürebilirsiniz. Burada 10 ila 15 dakika arası saçınıza parmak uçlarınızda masaj yaptıktan sonra lavanta yağını yarım saat kadar kafanızda bekletmelisiniz. Ardından saçlarınızı yıkayabilirsiniz.

Şampuanlarınızın içine ekleyebilirsiniz: Lavanta yağının kullanım şekillerinden biri de şampuanların içine eklenerek yıkanmaktır. Şampuanınız içerisine eklediğiniz 5-6 damla lavanta yağı ile duş sırasında kafa derinizde masaj yapabilirsiniz. Bu işlem ile lavanta yapı saçınızda hoş bir koku da bırakacaktır.

Zeytinyağı ile kür hazırlayın: Lavanta yağını saç bakımında kullanmayı tercih ettiğinizde zeytinyağı ile karıştırarak bir maske hazırlayabilirsiniz. Yeterli miktarda zeytinyağı ve lavanta yağını karıştırdıktan sonra hem saç derinize hem de saç uçlarınıza masaj yapın. Ardından bir bone ya da streç film ile saçınızı sarın ve bir saat bekleyin. Bekleme işleminin ardından saçınızı yıkayın.

Zeytinyğı ve lavanta yağı ile yapılan kürü haftada iki kez uygulayabilirsiniz. Bu kür ile saçlarınız daha parlak bir görünüme kavuşacak ve saç uçlarındaki kırıklarda azalma meydana gelecektir.

Lavanta Yağı Saça İyi Gelir Mi?

Antiseptik özeliği bulunan lavanta yağı saça iyi gelen bitkisel bir üründür Lavantanın içeriğindeki bileşenlerin saça olan faydası nedeni ile birçok kozmetik üründe de lavanta yağının kullanımına rastlanmaktadır.

Bu yüzden saç dökülmesi, kafada egzama, döküntü, kaşıntı ya da saç uzamama problemi lan kişiler tarafından doğru miktarda lavanta yağı kullanılabilir.