Lavanta Yağının Cilde Faydaları

Vücutta biriken antioksidanlar serbest radikallerin oluşmasına yol açar. Bu da bağışıklık sistemini zayıflatarak vücutta olumsuz durumların ortaya çıkmasına yol açar. Lavanta yağı bu serbest radikallerin oluşmasını önleyerek bağışıklık sisteminin güçlenmesinde etkilidir.

Mantar, iltihap ve enfeksiyon önleyici özelliği bulunan lavanta yağı düzenli kullanımda cildin rahatlamasını sağlar.

Antibakteriyel içerikli bir yağ olduğu için sivilcelerin iyileşme sürecini hızlandırır, lekeleri yok eder ve yeni sivilcelerin meydana gelmesini engelleyicidir.

Lavanta yağı ağrı kesici olarak da kullanılabileceği gibi açık yaraların daha kısa sürede iyileşmesini sağlar.

Bakterilerin üremesini engelleyerek enfeksiyon riskini ortadan kaldırır.

Lavanta Yağının Cilde Zararları

Lavanta yağını cilt üzerinde kullanmak isteyen kişiler kullanım sırasında dikkatli olmalıdır. Eğer hassas bir cilde sahipseniz kullanmadan önce cildinizin küçük bir yerinde alerji hassasiyetinizi test edebilirsiniz. Eğer lavanta yağı cildinizde bir reaksiyona yol açacaksa deride kaşınma, dökülme ve kuruluk gibi yan etkileri olabilir. Kullanımın aşırıya kaçması ise ishalden mide bulantısına, iltihaplı sivilceden bağ ağrısı ve ateşe neden olabilir.

Lavanta Yağı Yüze Sürülür Mü?

Lavanta yağı cilde direkt sürülür mü? Soruları kişiler tarafından araştırılır. Lavanta cilt için mucize bir yağ olduğu için yüze ve cilde sürülmesinde bir sakınca yoktur. Ancak kullanılan lavanta yağının gerçek ve doğal olmasına dikkat etmelisiniz. Hasarlı olan bölgeye bir pamuk yardımı ile sürüp masaj yapabilirsiniz.

Lavanta Yağı Cilde Nasıl Kullanılır?

Lavanta yağı cilde kullanımı farklı şekillerde yapılabilir. Antibakteriyel ve antioksidan özelliği olan lavanta yağını kullanmadan önce dikkat etmeniz gereken ise lavanta yağının doğal bir yağ olmasıdır.

Lavanta yağı cilt üzerine masaj yapılarak kullanılabilir. Özellikle eklem ağrılarınızın olduğu bölgeye lavanta yağını sürdükten sonra masaj yapabilirsiniz. Böylelikle ağrılarınızda azalma meydana gelebilir.

Lavanta yağı sinek ve böcek kovucudur. Özellikle yaz aylarında lavanta yağını su ile seyreltebilirsiniz. Sprey olarak vücudunuza sıktığınız lavanta sinek ve böceklerden sizi koruyacaktır. Bunun yanı sıra hoş kokusu ile parfüm görevi de görmektedir.

Lavanta yaraların iyileşmesinde de etkili bir yağdır. Kesik ve açık yaralarınızın üzerine lavanta yağı sürebilirsiniz.

Lavanta yağı uyku problemine de birebirdir. Uyuduğunuz yastığın üzerine lavanta yağı damlatabilirsiniz. Lavanta yağının sakinleştirici etkisi ile uykuya dalış süreciniz hızlanacaktır.

Cilt hastalıkları için de lavanta yağını direkt olarak kullanabilirsiniz. Bir pamuk üzerine 3-4 damla lavanta yağını egzama, sivilce, akne ve sedef hastalığı gibi durumlarda sürebilirsiniz. Düzenli kullanımda iyileşme olduğunu gözlemleyeceksiniz.