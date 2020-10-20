Lavabo açarken kullandığı ürünün patlamasıyla yaralanan kadından 1,5 milyon lira tazminat talebi

Davacı Özlem Atay, avukatı Kübra Oktay aracılığıyla İstanbul Tüketici Mahkemesi Hakimliğine dava dilekçesi sundu.
Dilekçede, Beyoğlu ilçesi Cihangir semtinde Özlem Atay'ın annesinin evlerindeki lavabonun tıkanması üzerine 15 Mayıs 2020'de marketten, ünlü bir temizlik firmasının lavabo açıcı ürününü satın aldığı belirtildi.
- "Bomba gibi patladı"
Atay'ın annesinin aldığı ürünü, talimatlara uyarak eldiven ve maske kullanarak lavaboya döktüğü anlatılan dilekçede, ardından Özlem Atay'ın da üzerine kaynar su dökmesiyle lavabo açıcı maddenin "bomba gibi patladığı" vurgulandı.
Dilekçede, annesi tarafından hastaneye kaldırılan Atay'ın tedavi altına alındığı, yüzünde 1. ve 2. derece yanıklar tespit edildiği aktarıldı.
Özlem Atay'ın taburcu olduktan sonra özel bir hastanede lazer tedavisine başladığı aynı zamanda psikolojik tedavi gördüğü de kaydedildi.
- "Uzun süre iş göremezlik raporu aldı"
Dilekçede, Atay'ın reklam oyuncusu olduğu, kameralarla iç içe olan bir meslek icra ettiği vurgulanarak, "Atay, bu elzem olaydan dolayı uzun süre hem yanıklarından hem de psikolojisinden dolayı çalışamayacak durumda olduğundan iş göremezlik raporu almıştır." denildi.
Olayın ardından, ürünün üretici firması ile anlaşma sağlamak için görüşmeler yapıldığı ancak olumlu bir cevap alınamadığı belirtilen dilekçede, ürünle ilgili "güvensiz ürün" ihbarında bulunulması istendi.
Özlem Atay'ın vücut bütünlüğünün zarara uğramasından dolayı üretici firmadan 500 bin lira maddi, 1 milyon lira ise manevi olmak üzere toplam 1 milyon 500 bin lira tazminat talep edilen dilekçede, "Hayalleri olan bir genç kızın bu denli yüzünde ağır zararların doğması, psikolojisi ve geleceği ile orantılı olarak Sayın mahkemenizin takdiri ile manevi tazminat talebimizin kabulü zaruridir." ifadeleri kullanıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!