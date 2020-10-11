"Lav yolu" salgın sürecinde bisiklet ve doğa tutkunları için izole rota oldu

AA

Kovid-19 tedbirleri kapsamında artan izole tatil arayışı, kent merkezlerinden uzak, doğa ile iç içe olan rotaların önemini arttırdı.

Diyarbakır ve Şanlıurfa sınırında yer alan, tarihsel süreçte faaliyetini çeşitli aralıklarla sürdüren, son faaliyetini 100 bin yıl önce gerçekleştiren 1957 metre yüksekliğindeki Karacadağ'dan çıkan lavların oluşturduğu 120 kilometrelik bazalt plato, bu süreçte doğa yürüyüşü ve bisiklet tutkunlarının vazgeçilmez adreslerinden biri haline geldi.

Doğal yüzey yapısı ile farklı bir yürüyüş keyfi yaşatan, yüzlerce volkanik mağara ile iple tırmanma ve fotoğraf çekimi gibi birçok imkan sunan lav yolu, doğal kaynak sularıyla da serinletiyor.

Son zamanlarda bisiklet gezginlerini de cezbeden bu zorlu arazi, özellikle hafta sonları doğa tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.

- "Doğal bir oluşum"

Diyarbakır'da doğa gezileri düzenleyen Pedaldaşlar Bisiklet Kulübü'nün programına katılan kamu görevlisi Ahmet Bilecik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zorlu parkurda bisiklet sürmenin keyfini çıkardıklarını söyledi.

Salgın sürecinde gerekli önlemleri alarak doğa gezilerine katıldıklarını ifade eden Bilecik, Karacadağ'daki lav yolunu bisikletle gezdiklerini belirtti.

Bilecik, "Burası sanki dünyanın dışında bir yer gibi. Doğal oluşan mağaralarda serin ve temiz bir hava soluma şansı var. Sanki dışarıyla hiçbir bağlantısı yok. Fotoğraf merakı olan arkadaşlarımız da çok güzel kareler yakaladı." dedi.

- "Herkese tavsiye ediyorum"

Yüzme antrenörü ve bisiklet tutkunu Çimen Yalınkılınç da kulüp olarak şehirler arası turlar ve kısa performans turlarının yanı sıra doğa gezileri de düzenlediklerini anlattı.

"Lav yolu bölgesini ilk olarak keşfe geldik. Şimdi de arkadaşlarımızla buraları geziyoruz." diyen Yalınkılınç, "Buranın çok farklı bir atmosferi var. Uzaydaymışsın gibi bir his yaratıyor. Diyarbakır'ın gelip görülecek çok güzel yerleri var. Ülkemizdeki herkese tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Doğa fotoğrafçısı Sedat Hatısarı ise lav yoluna ilk kez geldiğini ve hayran kaldığını aktardı.

Doğal bir güzelliğe sahip olan ve bilinirliği az olan bölgeye tüm fotoğraf tutkunlarını davet eden Hatısarı, çok güzel fotoğraflar çektiklerini, bölgeye tekrar geleceklerini dile getirdi.