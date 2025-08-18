Lausanne-Sport Beşiktaş maçı için nefesler tutuldu. Konferans Ligi 3. ön eleme turunda St Patrick's ile oynadığı maçları 4-1 ve 3-2 kazanan siyah-beyazlılar play-off turunda Lausanne ile eşleşti. Temsilcimiz rakibini elemesi durumunda Konferans Ligi'nde yoluna lig aşamasından devam edecek. Peki, "Lausanne-Sport Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Konferans Ligi Beşiktaş maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...