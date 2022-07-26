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Lauren Goodger bebeğini kaybetti: Uyanacak sandım! - Magazin haberleri

Lauren Goodger bebeğini kaybetti: Uyanacak sandım!

İkinci kez anne olmaya hazırlanan İngiliz model ve TV yıldızı Lauren Goodger'dan üzücü haber geldi. Ünlü isim, bebeği dünyaya geldikten birkaç dakika sonra hayatını kaybettiğini açıkladı

26.07.2022 - 11:10 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • 'The Only Way Is Essex' ve 'Celebrity Big Brother' programlarıyla ünlenen İngiliz TV yıldızı Lauren Goodger, sevgilisi Charlie Drury ile ikinci kez anne ve baba olma heyecanı yaşıyordu. Ancak bebeğini dünyaya getiren Goodger, acı bir haberle sarsıldı.

  • 35 yaşındaki yıldızın bebeği, dünyaya geldikten birkaç dakika sonra hayatını kaybetti. Bir kızı daha olacağını öğrenen ve daha önce adını Lorena koyacağını belirten Goodger, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. 

  • "NEDEN ÖLDÜĞÜNÜ ANLAYAMIYORUM"

    Ünlü yıldız, aylarca karnında taşıdığı bebeğini kaybetmenin bir anne için nasıl bir duygu olduğunu anlatmaya kelimelerin yetmeyeceğini ifade etti.

    Goodger, paylaşımında bu korkunç olayı hayatı boyunca unutmayacağını da belirtti ve Lorena'nın her zaman kendisiyle birlikte olacağını sözlerine ekledi. 

  • "OKSİJENLE İLGİLİ BİR SORUN OLABİLECEĞİ SÖYLENDİ"

    Goodger, ardından The Sun gazetesine Lorena'yı dünyaya getirdiği sırada yaşananları ve bebeğinin nasıl hayata veda ettiğini anlattı. Goodger, kızının doğduktan birkaç dakika sonra doktorların bütün çabalarına rağmen hayata tutanamadığını söyledi. Ünlü yıldızın anlattığına göre; doktorlar Lorena'nın oksijenle ilgili bir sorunu olduğunu belirtti.

  • "UYUYOR GİBİ GÖRÜNÜYORDU, UYANACAĞINI SANDIM"

    Minik Lorena'nın hayata tutunması için 10 tane doktordan oluşan bir ekip elinden geleni yaptı. Ama bu çabalar sonu engelleyemedi. Lauren Goodger, o anlar hakkında "Sanki uyuyor gibi görünüyordu. Onun uyanacağını düşündüm. Bu benim hayatımdaki en travmatik andı." ifadelerini kullandı.

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