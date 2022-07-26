"NEDEN ÖLDÜĞÜNÜ ANLAYAMIYORUM"

Ünlü yıldız, aylarca karnında taşıdığı bebeğini kaybetmenin bir anne için nasıl bir duygu olduğunu anlatmaya kelimelerin yetmeyeceğini ifade etti.

Goodger, paylaşımında bu korkunç olayı hayatı boyunca unutmayacağını da belirtti ve Lorena'nın her zaman kendisiyle birlikte olacağını sözlerine ekledi.