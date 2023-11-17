Laura van Dolron, Gazze için uyku grevi başlattı

Van Dolron, yaptığı açıklamada dün gece başlattığı "uyku grevinin", ülkede birçok tiyatro kurumu ve yapımcısı tarafından desteklenen ulusal eylem olduğunu ve tüm ülkeye yayılacağını söyledi.



Gazze’de yaşananlardan dolayı üzüntü, acı ve endişe duyulduğunu dile getiren Laura van Dolron, "Bence (Gazze'de yaşananlar nedeni ile) evimizde tek başımıza sabaha kadar uykusuz kalarak yatakta uzanmak yerine bunu birbirimizle paylaşmamız daha iyi olur. Yani birbirimize destek ve üzüntü ile bağlantılı..." dedi.