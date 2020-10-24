Latmos'daki kaya resimleri, dünyaya "kardeşlik" mesajıyla tanıtılacak

Dünyanın en eski yolları arasında gösterilen Karya Yolu'na ev sahipliği yapan Latmos Dağı'nda çok sayıda mağarada tespit edilen ve Neolitik Çağ'a tarihlenen kaya resimleri, ilk çağ insanlarının kardeşlik mesajını bugüne taşıyor.
Aydın ve Muğla arasında uzanan yol üzerinde çeşitli mağaralarda tespit edilen 180'e yakın kaya resmi, her yıl dünyanın farklı ülkelerinden tarih meraklılarını kendisine çekiyor.
Resimlerin insanlık mirası olarak dünyaya tanıtılması için "21. Yüzyılda Latmos'tan Dünya'ya Kardeşlik Mesajı" temalı sanat ve tanıtım projesi başlatıldı.
Proje kapsamında ressam Ahmet Dilek'in oluşturacağı 10 metre boyundaki tuvale kaya resimleri çizilecek. Dünyanın çeşitli ülkelerinden davet edilecek akademisyenler, arkeologlar ve ressamlar, tuvalin üzerine ayak izlerini bırakacak.
Ayak izleri ve kaya resimlerinin yer aldığı tuval, dünyanın farklı ülkelerindeki sergi ve fuarlarda sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
- "El ele tutuşan insanlar"
Aydın ve Muğla valilikleriyle Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) iş birliğindeki projenin tanıtımı için Söke ilçesi sınırlarında kalan mağaraya inceleme gezisi düzenlendi.
Ekosistemi Koruma ve Doğasevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü'nün rehberlik ettiği gezide katılımcılar, tarihi 10 bin yıl öncesine uzanan kaya resimleri hakkında bilgi aldı.
Gazetecilere açıklama yapan Aydın Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, proje kapsamında uluslararası katılımlı iki günlük kamp organize edileceğini ifade etti.
Bölgedeki kaya resimlerinin dünyadaki benzerlerinden farklı olarak barışı, kardeşliği simgeleyen metaforik anlamlar taşıdığına işaret eden Tuncer, "El ele tutuşan insanlar, çocuklarıyla birlikte olan aileler, dans eden insanlar... Bu anlatı, aslında bize 10 bin yıl önce burada yaşayan insanların bir arada, barış içinde, dayanışma kültürüyle yaşadığını anlatıyor." dedi.
Aydın'dan dünyaya kardeşlik mesajı vermeyi hedeflediklerini vurgulayan Tuncer, "Dünyanın çeşitli ülkelerinden konuklarımız olacak. Konuklarımız hafta sonu etkinliğinde kaya resimlerini çizecek ve tuvale ayak izlerini bırakacak. Bu anlamlı projeyle Latmos’un kaya resimlerinin verdiği mesaj, dünyaya aktarılacak." dedi.
ADÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Songül Arslan Karakul da kaya resimlerindeki figürlerin evrensel bir anlama işaret ettiğini, bölgenin gelecekte "barış ve kardeşlik koridoru" olarak tanınmasını amaçladıklarını kaydetti.
Geziye Aydın Vali Yardımcısı Rıza Dalan ve Muğla İl Kültür Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl ile farklı disiplinlerden akademisyenler de katıldı.
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