GRAFİKLİ - Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları hız kesmiyor

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Kuzeyde Meksika ile başlayan, Orta Amerika ve Karayip denizindeki ada ülkelerini kapsayan ve güneyde Şili ve Arjantin ile son bulan Latin Amerika'da Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 32 bini, vaka sayısı da 600 bini aşmış durumda.

Virüsün ortaya çıkmasından bu yana dünyanın diğer bölgelerine nazaran daha az etkilenen Latin Amerika, son 1 ayda vaka ve ölümlerin hızla artmasına şahit oldu.

- Brezilya

Latin Amerika'nın hem ekonomi hem nüfus hem de yüz ölçümü olarak en büyük ülkesi Brezilya, bölgede en çok vaka görülen 1'inci, dünyada ise 3'üncü ülke olarak öne çıkıyor.

Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun salgını küçümseyici tavırlarına ve bu nedenle bir ay içinde iki sağlık bakanının değişmesine sahne olan Brezilya'da 20 Nisan'da 43 bin 79 olan vaka, 2 bin 575 olan ölü sayıları, 20 Mayıs'ta 291 bin 579 vaka, 18 bin 860 ölü olarak kayıtlara geçti.

Brezilya'daki Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı, bölge ülkelerinin tamamının ölü sayılarının toplamını geçmiş durumda.

Eski Sağlık Bakanı Henrique Mandetta'nın nisan ortasında görevden alınması ve yerine getirilen Nelson Teich'in görevde bir ayı tamamlamadan istifa etmesinin üzerine Brezilya, salgınla "mücadelesine" geçen ay bakan yardımcılığına getirilen ve sağlık alanında tecrübesi olmayan asker kökenli Eduardo Pazuello ile devam edecek.

Nüfusu 210 milyonu aşan Brezilya'nın salgından bu şekilde etkilenmesine zamanında ve hala uygulanmayan zorunlu karantina sebep gösterilirken, uzmanlar salgının zirve noktasına henüz ulaşmadığını belirtiyor ve temmuz ayından sonra rakamlarda düşme yaşanmasını öngörüyor.

Bu arada salgına karşı önlem alan yerel yöneticiler ise sağlık sisteminin çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyarıyor.

Brezilya'da salgından en çok etkilenen ve nüfusu 12 milyonu aşan ülkenin en kalabalık şehri Sao Paulo'da yetkililer, halkın sosyal izolasyona uymadığı takdirde 15 gün içinde sağlık sisteminin ciddi şekilde tehlikeye gireceğini ve şehirdeki yoğun bakım ünitelerinde doluluk oranının yüzde 90 olduğunu belirtiyor.

- Meksika

Nüfusu 125 milyonu aşan Meksika'da, 20 Nisan'da 8 bin 772 vaka, 712 ölüm gerçekleşirken, 20 Mayıs'a gelindiğinde 56 bin 594 vaka, 6 bin 90 ölüm açıklandı.

Salgınla mücadele kapsamında 20 Mart'ta eğitime ara verilmesi, sosyal mesafe ve karantina uygulanması kararı alınan Meksika'da, karantinanın bazı hafifletmelerle beraber 30 Mayıs'a kadar uzatıldığı duyuruldu.

Ayrıca yetkililer, ülkede vakalarının çoğunluğunun görüldüğü başkent Meksiko'da ise karantinanın 15 Haziran'a kadar devam edeceğini açıkladı.

Uzmanlar, Kovid-19 vaka ve ölü sayısının artmaya devam ettiği ülkede karantinanın hafifletilmesini eleştirirken Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un ekonomik faaliyetlerin kademeli olarak yeniden açılması talimatının, virüsün yayılmasını hızlandıracağını savunuyor.

- Peru

Nüfusu 32 milyona yaklaşan Peru'da 20 Nisan'da 16 bin 325 vaka, 445 ölü açıklanırken, bu rakam 20 Mayıs'ta 104 bin 20 vaka, 3 bin 24 ölüm olarak duyuruldu.

Salgınla mücadelede erken adım atan ve bölgede her milyon kişi başına en çok test yapan ikinci ülke Peru'da 16 Mart'ta ilan edilen karantina, bazı hafifletmeler yapılarak 24 Mayıs'a kadar uzatıldı.

Devlet Başkanı Martin Vizcarra, salgının ülkede zirve noktasına ulaştığını, gelecek günlerde düşüşe geçmesini beklediğini bildirdi.

- Arjantin

Salgınla mücadelede başarı gösteren 44 milyon nüfuslu Arjantin'de 20 Nisan'da 3 bin 31 vaka, 142 ölüm yaşanırken, 20 Mayıs'ta 9 bin 283 vaka, 403 ölüm kayıtlara geçti.

Ülkede 20 Mart'tan bu yana halkın yalnızca temel ihtiyaçları için evden çıkmasına izin verilen sosyal izolasyon uygulanıyor.

Normale dönüşün ilk adımlarının atıldığı ülkede yetkililer, ekonomiye olumsuz etkisi olan karantinanın hastanelerin bir anda dolmasının ve sağlık sisteminin çökmesinin önüne geçerek, sistemin salgına karşı hazırlanmasına katkı sağladığını savunuyor.

- Şili

Nüfusu 18 milyonu aşan, karantina ve toplanma yasağı gibi önlemlerin uygulandığı Şili'de 20 Nisan'da 10 bin 507 vaka, 139 ölü kaydedilirken, 20 Mayıs'ta vaka sayısı 53 bin 617'ye, ölü sayısı ise 544'e yükseldi.

Bölgede her milyon kişi başına en çok test yapan Şili'de vakaların yaklaşık yüzde 80'inin görüldüğü, nüfusu 7 milyonu aşan ve başkent Santiago'yu da kapsayan Metropolitan Bölgesinde 15 Mayıs'ta iki hafta sürecek sıkı bir karantina uygulamaya konuldu.

"Mega karantina" adı verilen kısıtlamayla bölgedeki insan sirkülasyonunun önüne büyük oranda geçilse de yerel basın, bölgedeki hastanelerde doluluk oranının yüzde 90'ı aştığını ve hastane önlerinde uzun kuyrukların oluştuğunu belirtiyor.

Ülkede Kovid-19 testi pozitif çıkan 3 senatörle temas kurduğu için 4 bakan ve 20'den fazla senatör kendini karantinaya aldı.

- Kolombiya

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya'da 20 Nisan'da 3 bin 977 vaka, 189 ölü kaydedildi. 20 Mayıs'ta ise 17 bin 687 vaka, 630 ölüm kayıtlara geçti.

Ülkede salgına karşı alınan tedbirler kapsamında 25 Mart'ta ilan edilen karantina uygulaması, 31 Mayıs'a kadar uzatıldı.

Ülkede yetkililer, temmuz ayına kadar yapılan Kovid-19 test sayısını 1 milyonun üzerine çıkarmayı hedefliyor.

- Ekvador

Salgın nedeniyle zor günler geçiren 16 milyonluk Ekvador'da 20 Nisan'da 10 bin 128 vaka, 507 ölüm kaydedilirken, 20 Mayıs'ta bu rakam 34 bin 854 vaka, 2 bin 888 ölüm olarak kayıtlara geçti.

Kovid-19 ile mücadelede 12 Mart'ta acil durum ve belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı ilan edilen Ekvador'da Devlet Başkanı Lenin Moreno, acil durumun 16 Mayıs'tan itibaren 30 gün daha uzatıldığını açıkladı.

Salgınla beraber ekonomik sıkıntıları da artan ülkede devlet başkanı da dahil bütün devlet memurlarının maaşı yarıya düşürüldü ve Uluslararası Para Fonundan (IMF) Kovid-19 ile mücadele için 643 milyon dolar yardım alındı.

Ülke salgın nedeniyle acı görüntülere sahne olurken Guayaquil kentinde halkın yakınlarının cesetlerini sokağa bıraktığı ve hatta yaktığı görüntüler medyaya yansıdı.

,Sinan Doğan