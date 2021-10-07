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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

07.10.2021 - 12:33 | Güncelleme: ABONE OL
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler
AA

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 530 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 599 bin 359'a, 17 bin 893 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısı 21 milyon 516 bin 967'ye yükseldi.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da, iyileşenlerin sayısı 20 milyon 554 bin 936 olarak açıklandı.

- Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 713 kişi yaşamını yitirdi, 7 bin 697 yeni vaka tespit edildi.

Can kaybı 280 bin 607, toplam vaka 3 milyon 699 bin 621, iyileşenler ise 3 milyon 57 bin 710 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

- Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 56 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 115 bin 379'a, 1284 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 263 bin 219'a yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 127 bin 68'e ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda.

- Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 32 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 126 bin 487'ye çıktı.

Son 24 saatte 1393 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 4 milyon 965 bin 847'ye, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 808 bin 800'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

- Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 18 kişi yaşamını yitirdi ve 553 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 181 bin 183'e, can kaybı sayısı 199 bin 559'a, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 158 bin 142'ye yükseldi.

- Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte 39 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 13 bin 851'e, vaka sayısı 1650 artışla 572 bin 103'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 535 bin 957 kişi sağlığına kavuştu.

- Honduras

Honduras basınındaki habere göre, son 24 saatte 36 kişi hayatını kaybetti ve 376 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 369 bin 30'a, can kaybı sayısı 9 bin 949'a, sağlığına kavuşanların sayısı 111 bin 930'a çıktı.

- Kosta Rika

Kosta Rika basınındaki habere göre, son 24 saatte 31 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 553'e yükseldi.

Vaka sayısının 1614 artarak 541 bin 36'ya çıktığı ülkede, bugüne kadar 452 bin 419 kişi sağlığına kavuştu.

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