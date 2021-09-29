Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

AA

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 793 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 595 bin 446’ya yükseldi, 15 bin 395 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı da 21 milyon 381 bin 790’a çıktı.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 20 milyon 383 bin 243 olarak açıklandı.

- Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 700 kişi yaşamını yitirdi, 9 bin 792 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 276 bin 376, vaka sayısı 3 milyon 645 bin 599, iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 999 bin 60 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke konumunda bulunuyor.

- Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 41 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 126 bin 219’a çıktı.

Son 24 saatte 1686 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 954 bin 376’ya, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 795 bin 975’e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke konumunda bulunuyor.

- Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 84 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 115 bin 38’e, 1825 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 253 bin 765’e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 115 bin 84’e ulaştı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke konumunda bulunuyor.

- Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte 59 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 13 bin 453'e, vaka sayısı da 2 bin 956 artışla 553 bin 289'a yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 511 bin 678 kişi sağlığına kavuştu.

- Honduras

Honduras basınındaki habere göre, son 24 saatte 50 kişi hayatını kaybetti ve 654 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 365 bin 259'a, can kaybı sayısı 9 bin 755'e, sağlığına kavuşanların sayısı 109 bin 982'ye çıktı.

- Kosta Rika

Kosta Rika basınındaki habere göre, son 24 saatte 39 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgın nedeniyle kaydedilen toplam can kaybı sayısı 6 bin 316'ya yükseldi.

Vaka sayısının 2 bin 78 artarak 528 bin 77'ye çıktığı ülkede, bugüne kadar 426 bin 385 kişi sağlığına kavuştu.