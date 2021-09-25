Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 699 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı 593 bin 663’e yükseldi, 19 bin 438 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı da 21 milyon 327 bin 616 olarak açıklandı.
ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da, iyileşenlerin sayısı 20 milyon 326 bin 408 oldu.
- Meksika
Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 564 kişi yaşamını yitirdi, 10 bin 139 yeni vaka tespit edildi.
Salgında toplam can kaybı 274 bin 703, vaka sayısı 3 milyon 619 bin 115, iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 971 bin olarak kayıtlara geçti.
Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke konumunda bulunuyor.
- Kolombiya
Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 36 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 126 bin 68’e çıktı.
Son 24 saatte 1702 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 4 milyon 948 bin 513’e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 788 bin 573’e yükseldi.
Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke konumunda bulunuyor.
- Arjantin
Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 56 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 114 bin 828’e, 1849 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 248 bin 847’ye çıktı.
Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 107 bin 912’ye ulaştı.
Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke konumunda bulunuyor.
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