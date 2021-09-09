Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

AA

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 250 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 584 bin 421’e, 14 bin 430 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısı 20 milyon 928 bin 8’e yükseldi.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 19 milyon 966 bin 693 olarak açıklandı.

- Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 879 kişi yaşamını yitirdi, 15 bin 876 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 265 bin 420, vaka sayısı 3 milyon 465 bin 171, iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 809 bin 21 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke konumunda bulunuyor.

- Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 49 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 125 bin 427’ye çıktı.

Son 24 saatte 1787 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 923 bin 197’ye, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 758 bin 983’e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke konumunda bulunuyor.

- Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 111 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 112 bin 962’ye, 3 bin 531 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 215 bin 332’ye yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 4 milyon 912 bin 390’a ulaştı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke konumunda.

- Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte 80 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 12 bin 468'e, vaka sayısı da 5 bin 120 artışla 497 bin 690'na yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 437 bin 552 kişi sağlığına kavuştu.

- Honduras

Honduras basınındaki habere göre, son 24 saatte 45 kişi hayatını kaybetti ve 1383 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 348 bin 894'e, can kaybı sayısı 9 bin 224'e, sağlığına kavuşanların sayısı 107 bin 772'ye çıktı.

- Kosta Rika

Kosta Rika basınındaki habere göre, son 24 saatte 29 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgın nedeniyle kaydedilen toplam can kaybı sayısı 5 bin 702'ye yükseldi.

Vaka sayısının 2 bin 884 artarak 483 bin 984'e çıktığı ülkede, bugüne kadar 388 bin 529 kişi sağlığına kavuştu.