Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 894 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 575 bin 742'ye, 30 bin 872 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısı 20 milyon 614 bin 866'ya yükseldi.
ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da, iyileşenlerin sayısı 19 milyon 530 bin 843 olarak açıklandı.
- Meksika
Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 940 kişi yaşamını yitirdi, 18 bin 262 yeni vaka tespit edildi.
Can kaybı 254 bin 466, toplam vaka 3 milyon 249 bin 878, iyileşenler de 2 milyon 591 bin 369 olarak kayıtlara geçti.
Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.
- Arjantin
Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 197 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 110 bin 806'ya, 8 bin 119 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 148 bin 85'e yükseldi.
Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 828 bin 314'e ulaştı.
Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke" konumunda.
- Kolombiya
Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 73 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 124 bin 388'e çıktı.
Son 24 saatte 2 bin 467 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 894 bin 702'ye, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 725 bin 18'e yükseldi.
Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.
- Paraguay
Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 20 kişi öldü, 133 yeni vaka görüldü.
Vaka sayısı 457 bin 971, can kaybı sayısı 15 bin 613 ve sağlığına kavuşanların sayısı 435 bin 581 olarak açıklandı.
- Guatemala
Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 36 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 11 bin 552'ye, vaka sayısı da 4 bin 917 artışla 444 bin 924'e yükseldi.
Ülkede virüs tespit edilen 383 bin 830 kişi sağlığına kavuştu.
- Honduras
Honduras basınındaki habere göre, son 24 saatte 34 kişi hayatını kaybetti ve 1681 yeni vaka görüldü.
Vaka sayısı 331 bin 372'ye, can kaybı sayısı 8 bin 704'e, sağlığına kavuşanların sayısı 105 bin 797'ye çıktı.
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