Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

AA

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1857, Meksika'da 177, Arjantin'de 614, Kolombiya'da 586, Peru'da 94, Şili'de 221, Bolivya'da 57, Paraguay'da 110, Guatemala'da 68, Uruguay'da 23 ve Honduras'ta 29 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1857 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 521 bin 952'ye, 65 bin 165 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 18 milyon 687 bin 469'a çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 3 milyon 762 bin 758 vaka ve 128 bin 921 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 16 milyon 989 bin 351 olarak açıklandı.

- Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 177 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 879 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 233 bin 425'e, toplam vaka sayısı 2 milyon 531 bin 229'a, iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 7 bin 339'a çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

- Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 614 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 95 bin 382'ye, 20 bin 888 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 512 bin 439'a çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 4 milyon 114 bin 96 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke" konumunda bulunuyor.

- Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 586 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 107 bin 723’e çıktı.

Son 24 saatte 28 bin 5 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 297 bin 302’ye, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 993 bin 651'e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

- Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 94 kişi yaşamını yitirdi ve 1290 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 60 bin 344'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 192 bin 902'ye, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 21 bin 17'ye yükseldi.

- Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 221 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 32 bin 809'a çıktı.

Vaka sayısı 4 bin 86 artışla 1 milyon 562 bin 613’e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 505 bin 708’e ulaştı.

- Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, salgında son 24 saatte 57 kişi hayatını kaybetti ve 1598 yeni vaka saptandı.

Vaka sayısı 442 bin 884'e, can kaybı sayısı 16 bin 879'a, sağlığına kavuşanların sayısı 365 bin 531'e çıktı.

- Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 110 kişi hayatını kaybetti, 1320 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 426 bin 318’e, can kaybı sayısı 13 bin 127’ye, sağlığına kavuşanların sayısı 375 bin 825’e çıktı.

- Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, salgında son 24 saatte 68 kişi yaşamını yitirdi, ölenlerin sayısı 9 bin 350'ye, vaka sayısı 2 bin 466 artışla 298 bin 904'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 266 bin 602 kişi iyileşti.

- Uruguay

Uruguay Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 23 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 5 bin 642'ye, vaka sayısı 839 artışla 371 bin 417'ye yükseldi.

Virüs tespit edilen 352 bin 118 kişi iyileşti.

- Honduras

Honduras basınındaki habere göre, son 24 saatte 29 kişi hayatını kaybetti ve 1798 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 265 bin 174'e, can kaybı sayısı 7 bin 59'a, sağlığına kavuşanların sayısı 92 bin 645'e çıktı.