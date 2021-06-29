Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

AA

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 618 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 514 bin 92’ye, 27 bin 804 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 18 milyon 448 bin 402’ye çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 3 milyon 700 bin 378 vaka ve 126 bin 112 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD’nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 16 milyon 673 bin 329 olarak açıklandı.

- Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 44 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 661 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 232 bin 608’e, toplam vaka sayısı 2 milyon 507 bin 453’e, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 994 bin 14’e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

- Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 576 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 93 bin 142’ye, 18 bin 389 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 423 bin 636’ya çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 4 milyon 46 bin 308 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke" konumunda bulunuyor.

- Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 648 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 105 bin 326’ya çıktı.

Son 24 saatte 28 bin 478 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 187 bin 194’e, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 880 bin 261’e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke" konumunda bulunuyor.

- Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 100 kişi yaşamını yitirdi ve 297 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 49 bin 567'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 192 bin 163'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 9 bin 365'e yükseldi.

- Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 156 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 32 bin 454'e çıktı.

Vaka sayısı 4 bin 75 artışla 1 milyon 551 bin 137’ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 489 bin 537’ye ulaştı.

- Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, salgında son 24 saatte 50 kişi hayatını kaybetti ve 1633 yeni vaka saptandı.

Vaka sayısı 435 bin 568'e, can kaybı sayısı 16 bin 631'e, sağlığına kavuşanların sayısı 356 bin 575'e çıktı.

- Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 124 kişi hayatını kaybetti, 1434 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 419 bin 764’e, can kaybı sayısı 12 bin 641’e, sağlığına kavuşanların sayısı 365 bin 361’e çıktı.

- Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, salgında son 24 saatte 39 kişi yaşamını yitirdi, ölenlerin sayısı 9 bin 89'a, vaka sayısı 382 artışla 291 bin 977'ye yükseldi.

Virüs tespit edilen 263 bin 25 kişi iyileşti.

- Uruguay

Uruguay Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 30 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 5 bin 524'e, vaka sayısı 1076 artışla 366 bin 915'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 344 bin 803 kişi iyileşti.