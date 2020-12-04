Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

AA

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 755, Meksika'da 608, Arjantin'de 149, Kolombiya'da 188, Peru'da 28, Şili'de 81 ve Ekvador'da 50 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 755 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 175 bin 270'e, 50 bin 434 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 6 milyon 487 bin 84'e yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 267 bin 912 vaka ve 42 bin 637 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 5 milyon 725 bin 10 olarak açıklandı.

- Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 608 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 11 bin 30 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 108 bin 173'e, toplam vaka sayısı 1 milyon 144 bin 643'e ve iyileşenlerin sayısı da 843 bin 231'e yükseldi.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 11. ülke" konumunda bulunuyor.

- Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 149 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölü sayısı 39 bin 305'e, 7 bin 629 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 1 milyon 447 bin 732'ye çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 274 bin 675 olarak açıklandı.

Salgına karşı oldukça uzun karantina uygulamasına rağmen Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

- Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 188 kişi hayatını kaybetti ve virüse bağlı ölüm sayısı 37 bin 305'e çıktı.

Son 24 saatte 7 bin 480 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 1 milyon 343 bin 322'ye, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 233 bin 115'e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke" oldu.

- Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 28 kişi yaşamını yitirdi ve 1771 yeni vaka görüldü.

Ülkedeki vaka sayısı 968 bin 846'ya, can kaybı 36 bin 104'e, iyileşenlerin sayısı 901 bin 544'e yükseldi.

- Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 81 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 15 bin 519’a çıktı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 1508 artışla 555 bin 406'ya, iyileşenlerin sayısı 530 bin 470'e ulaştı.

- Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 50 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece salgında yaşamını yitirenlerin sayısı 13 bin 612’ye yükseldi.

Vaka sayısının 1008 artarak 195 bin 884'e çıktığı ülkede, bugüne kadar 169 bin 804 Kovid-19 hastası sağlığına kavuştu.