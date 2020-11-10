Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

AA

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 231, Meksika'da 198, Arjantin'de 349, Kolombiya'da 183, Peru'da 64 ve Şili'de 45 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya'da eyaletlerin sağlık sekreterliklerinin oluşturduğu Ulusal Sağlık Sekreterleri Konseyi (CONASS) verilerine göre, teknik hataların yaşandığı Sao Paulo eyaleti hariç ülkede son 24 saatte 231 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 162 bin 628'e, 10 bin 197 yeni vakanın tespit edilmesiyle de toplam vaka sayısı 5 milyon 675 bin 32'ye yükseldi.

- Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 198 kişi hayatını kaybetti ve 4 bin 960 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede ölü sayısı 95 bin 225'e, toplam vaka sayısı 972 bin 785'e, iyileşenlerin sayısı da 721 bin 76'ya yükseldi.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 10. ülke" konumunda bulunuyor.

- Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 349 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölüm sayısı 33 bin 907'ye, 8 bin 317 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 1 milyon 250 bin 499'a çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 73 bin 577 olarak açıklandı.

Arjantin'de, 20 Mart'ta yürürlüğe konan ve ülkenin büyük çoğunluğunda kaldırılan karantina, vakaların artmaya devam ettiği 10 eyaletin belirli bölgelerinde 29 Kasım'a kadar uzatılmıştı.

Salgına karşı oldukça uzun karantina uygulamasına rağmen Arjantin, Worldometer sitesine göre, "dünyada en fazla vaka görülen 7'nci ülke" konumunda bulunuyor.

- Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 183 kişi hayatını kaybetti ve virüse bağlı ölüm sayısı 32 bin 974'e çıktı.

Son 24 saatte 5 bin 176 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 1 milyon 149 bin 63'e ulaştı, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 47 bin 17 olarak duyuruldu.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, Worldometer'a göre, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

- Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 64 kişi yaşamını yitirdi ve 401 yeni vaka görüldü.

Ülkedeki vaka sayısı 923 bin 527'ye, virüse bağlı can kaybı 34 bin 943'e, iyileşenlerin sayısı 848 bin 346'ya yükseldi.

Nüfusu 32 milyona yaklaşan Peru, Worldometer'a göre, "dünyada en fazla vaka görülen 12'nci ülke" konumunda bulunuyor.

- Şili

Şili Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 45 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 14 bin 588'e çıktı.

Ülkedeki toplam Kovid-19 vaka sayısı 1321 artışla 522 bin 879’a, iyileşenlerin sayısı da 498 bin 904'e ulaştı.