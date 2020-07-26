Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 ölümleri artıyor

- Meksika
Meksika Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Hugo Lopez-Gatell Ramirez, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybının 729 artarak 43 bin 374'e ulaştığını bildirdi.
Açıklamada, ülkede toplam vakası sayısının 6 bin 751 artışla 385 bin 36'ya çıktığı, virüs bulaşan 247 bin 178 kişinin iyileştiği kaydedildi.
Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez bir kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.
- Peru
Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede 3 bin 923 yeni Kovid-19 vakasına rastlanırken 187 can kaybı yaşandı.
Ülkede toplam vakası sayısı 379 bin 884, ölü sayısı 18 bin 30'a ulaştı. Virüs bulaşan 263 bin 130 kişi iyileşti.
- Şili
Şili Sağlık Bakanlığı, ülkede 2 bin 288 yeni vaka görüldüğünü, 106 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Ülkede toplam vakası sayısı 343 bin 592'ye, ölü sayısı 9 bin 20'ye ulaştı. Virüs bulaşan 316 bin 169 kişi iyileşti.
Latin Amerika ülkelerinden Brezilya'da da son 24 saatte 1211 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.
- En çok vaka görülen ilk 10 ülkeden 4'ü Latin Amerika'dan
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Brezilya, dünyada en fazla vaka görülen 2'nci, Meksika 6'ncı, Peru 7'nci ve Şili 8'inci ülke konumunda bulunuyor.
Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 16 milyon 205 bini aşarken 648 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
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