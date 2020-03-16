Latin Amerika ülkelerinde sert korona önlemleri

16 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Güney Amerika ülkeleri Venezuela'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını karşısında başkent Caracas ile 6 eyalet karantina bölgesi ilan edilirken, Kolombiya'da, Kolombiyalılar ve oturum iznine sahip yabancılar dışındaki kişilerin ülkeye girişleri durduruldu.
Devlet televizyonu VTV'de yayınlanan konuşmasında ülkedeki Kovid-19 vakaları ve önlemleri ile ilgili son bilgileri paylaşan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, virüsü taşıyanların sayısının 17'ye yükseldiğini aktardı.
Venezuela’daki durumun halen ağır olmadığını fakat ülke olarak hiçbir zaman yaşamadıkları kadar zor bir döneme girdiklerini anlatan Maduro, sivil, askeri ve polisiye tedbirler üzerinde çalıştıklarını dile getirdi.
"Karantinayı sürdürmek karmaşık ve zor olacak fakat bunu önlemek için başka seçeceğimiz yok. Ya karantinaya gireriz ya da şimdi Avrupa’da olduğu gibi bu salgın bizi bitirecek" ifadelerini kullanan Maduro, Kovid-19 salgını karşısında başkent Caracas'ın da yer aldığı Vargas, Miranda, Zulia, Tachira, Apure ve Cojedes eyaletlerinde karantina ilan ettiklerini duyurdu.
- Kolombiya ile iş birliği istedi
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ülkesindeki hastalar arasında Kolombiya'da koronavirüs kapanların da bulunduğunu söyledi.
İki ülke arasında 2 bin 200 kilometreden fazla sınır olduğunu hatırlatan Maduro, Dünya Sağlık Örgütüne Kolombiya ile ülkesi arasında sağlık alanında iletişim kurulmasını sağlamaları için başvurduklarını ve örgütten kısa süre içinde cevap beklediklerini vurguladı.
Maduro, Kolombiyalı mevkidaşı Ivan Duque'ye de iki ülke arasında bu yönde bir ilişkinin başlatılması için çağrıda bulundu.
- Kolombiya'da önlemler artırılıyor
Bu arada Kolombiya hükümeti salgın karşısında aldığı önlemleri genişletmeye devam ediyor.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Devlet Başkanı Ivan Duque, Kolombiyalılar ve oturum iznine sahip yabancılar dışındaki kişilerin 14 Nisan'a kadar ülkeye girişlerinin durdurulduğunu açıkladı.
Duque ayrıca üniversiteler dahil devlete bağlı tüm okullarda eğitim faaliyetlerine ara verildiğini duyurdu.
- Bölgede vaka sayısı artıyor
Bu arada bölge ülkelerinde yeni tip koronavirüs vaka sayılarında da artış yaşanıyor.
Kovid-19 nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği Panama'da virüs bulaşanların sayısı 43'e yükselirken, Kolombiya'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 34'e ulaştı.
2 hastanın öldüğü Ekvador'da ise virüs taşıyanların sayısı 37'ye çıktı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!