Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Twitter üzerinden paylaştığı mesajda, "Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı ve ABD Birinci Kadın Başkan Yardımcısı, görev sürenizde en iyi dileklerimizle başarılar dileriz. Ticaret, çevre, güvenlik ve uluslararası suçla mücadelede iş birliğimizi güçlendirerek birlikte çalışacağız.” ifadelerini kullandı.
Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez de "Halkın iradesinin en açık ifadesi olan seçimlere rekor katılım için ABD halkını kutluyor ve Biden'ı selamlıyorum. ABD'nin gelecek devlet başkanını ve ülkenin ilk kadın devlet başkan yardımcısı olacak olan Kamala Haris'i tebrik ediyorum." paylaşımını yaptı.
Peru Devlet Başkanı Martin Vizcarra, sosyal medya hesabından "ABD halkını seçimlere rekor düzeyde katılımlarından dolayı tebrik ediyoruz. Yeni seçilen Joe Biden ve Kamala Harris'e tebrikler. Demokrasiyi, çok taraflılığı, uluslararası iş birliğini ve çevreyi muhafaza etmek için birlikte çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera da yine Twitter hesabından "Gelecek Başkan Joe Biden ve Kamala Harris'i seçimlerdeki zaferi için tebrik ediyorum. Şili ve Amerika Birleşik Devletleri, özgürlük, insan haklarının savunulması, barış ve çevrenin korunması gibi birçok değeri paylaşmaktadır." ifadelerini paylaştı.
Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez de "ABD'nin seçilmiş devlet başkanı Joe Biden'ı en iyi dileklerimizle kutluyoruz. Paylaştığımız demokratik ilkeler ve değerler temelinde ikili ilişkileri güçlendirmeye devam etme sözümüzü yineliyoruz." ifadelerine yer verdi.
Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez de "Tebrikler Başkan. ABD demokrasisini güçlendiren zaferiniz için size en iyi dileklerimi gönderiyorum. Umarım ekibinizle geçmişte olduğu gibi ülkelerimizin ittifakını güçlendirmek için birlikte çalışabiliriz." temennisinde bulundu.
Kosta Rika Devlet Başkanı Carlos Alvarodo Quesada da, "Amerika Birleşik Devletleri seçilmiş Başkan ve Başkan Yardımcısı Joe Biden ile Kamala Harris'i tebrik ediyorum. Seçim sürecine yüksek katılımı ve bizi ABD halkıyla birleştiren dostluk bağlarını kutluyorum." paylaşımını yaptı.
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