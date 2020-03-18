Latin Amerika'da Korona önlemleri artırılıyor

18 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Orta Amerika ülkesi El Salvador ve Brezilya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yeni önlemler aldıkları bildirildi.
Ülke basınındaki haberlere göre, El Salvador, Kovid-19 salgınının ülkeye bulaşmaması için eğlence mekanlarını ve spor salonlarını 14 gün süreyle kapatma kararı aldı.
Ayrıca kamuda çalışan kronik hastalar, hamile kadınlar ve 60 yaş üzeri çalışanlar 30 gün süreyle ücretli izne gönderildi.
Virüsün ülkede görülme ihtimaline karşı ülke genelinde geçen hafta "ulusal acil durum" ilan edilmişti.
- Brezilya'nın Rio de Janeiro ve Sao Paulo eyaletlerinde acil durum ilan edildi
Kovid-19 vakalarının giderek yayıldığı Brezilya'da yeni tip Kovid-19 nedeniyle 62 yaşındaki bir hastanın hayatını kaybetmesi üzerine, salgınla daha etkin mücadele etmek için en çok görüldüğü eyaletlerden Rio de Janeiro ve Sao Paulo'da "acil durum" ilan edildi.
- Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vaka sayısı bin 189'a yükseldi
Latin Amerika'da Kovid-19 vakaları Brezilya'da 301, Şili'de 201, Peru'da 117, Ekvador'da 111, Meksika'da 82, Panama'da 69, Arjantin'de 68, Kolombiya'da 65, Kosta Rika 41, Venezuela 33, Uruguay 29, Paraguay ve Dominik Cumhuriyeti'nde 21'er, Bolivya ve Küba'da 18'er, Honduras ve Jamaika'da 20'şer, Guatemala ve Porto Riko'da ise 13 olmak üzere bin 189'a çıktı.
Latin Amerika genelinde bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı Arjantin'de 2, Ekvador'da 2, Panama, Dominik Cumhuriyeti ve Brezilya'da da 1'er olmak üzere 7 ölüm gerçekleştiği rapor edildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!