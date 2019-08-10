Kurban Bayramı’nın bu yıl Ağustos ayına denk gelmesiyle birlikte binlerce insan bayram ve bayram tatili için yollara çıkmaya hazırlanıyor.

Tatilin yaz aylarına gelmesi sebebiyle de sürücüleri yoğun trafik, sıcak hava ile birlikte zorlu bir yolculuk bekliyor.

Güvenli bir yolculuk için yaz mevsimi şartları göz önüne alınarak, gerekli lastik kontrollerinin yapılması büyük önem taşıyor.

Öyle ki, aracın yol ile tek bağlantısı olan lastiklerin, uzun yolculuklarda ciddi oranda artan yüklere ve aşınmaya maruz kaldığı ise unutulmamalı.

Bu kapsamda, Bayramda aracı ile yola çıkacaklara yönelik lastik firmalarından çeşitli uyarılar yapılıyor.

MEVSİME UYGUN LASTİK KULLANILMALI

İtalyan lastik üreticisi Pirelli'den yapılan açıklamada, lastikler için dikkat edilmesi gereken konuların başında hava basıncı, diş derinliği, lastikte çatlak ya da balon olmaması, mevsime uygun oluşu gibi kriterlerin geldiği belirtildi.

Lastiklerde bulunan ufak kesiklerin, yanak kısmında oluşan balonlar veya çatlamaların ağır yük koşullarında son derece tehlikeli olabileceği uyarısı yapıldı.

Kaldırım, kasis ve diğer engellere çarpmalar veya sürtünmeler sonucunda lastiklerin iç taraflarında gözle görülmeyen hasarların oluşabildiği belirtilirken, çatlak ve balonlu lastiklerin, saatler süren yolculuklarda zorlamalar ve aşınmalarla birlikte kazalara sebep olabileceği kaydedildi.

Yapılan açıklamada, yolculuklarda dikkat edilmesi gereken bir diğer konunun ise lastiklerin diş derinlikleri olduğu bildirildi.

Lastiklerdeki aşınmanın, tek bir nokta yerine genişlik ve çevre boyunca lastiğin farklı yerlerinde ölçülmesi gerektiği vurgulanırken, hatalı ayar veya basınç seviyelerinden kaynaklanabilecek anormal aşınmaların da tespit edilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Ayrıca, yaz mevsiminde kış lastiği kullanımının güvenlik ve yakıt tüketiminde önemli dezavantaj oluşturduğu belirtildi. Buna göre, yaz mevsiminde kış lastikleri kullanımının durma mesafelerini yüzde 44 oranına artırdığı açıklandı.

5 ADIMDA KONTROL

Bir diğer lastik üreticisi Brisa’nın araç ve lastik bakım mağaza zinciri Otopratik'ten yapıla açıklamada da, araç sahiplerinin lastiklerini yolculuklara hazırlayabilecekleri 5 ipucu paylaşıldı.

Buna göre, ilk adım olarak basınç kontrolünün yapılması gerektiği kaydedildi. Hava basıncı ölçümünün lastikler soğukken yapılması gerektiğinin bildirildiği açıklamada, lastikler sıcakken havasının indirilmemesinin önemine işaret edildi.

Doğru lastik basıncı ile ilgili gerekli bilgilerin ise araçların kapı içlerinde, torpido kapaklarında veya yakıt deposu kapağında yer aldığı hatırlatıldı.

İkinci adım olarak diş derinliği ölçümünün sıralandığı ipuçlarında, yasal olarak belirlenmiş en düşük lastik diş derinliğinin 1.6 mm olduğu vurgulandı.

Diş derinliği ile birlikte lastiklerdeki delik ya da kesik gibi hasarların kontrol edilmesi ise ipuçlarındaki üçüncü adım olarak dikkat çekiyor.

DİĞER KONTROLLER DE YAPILMALI

Otopratik'ten sürücülere yönelik paylaşılan dördüncü ipucu ise balans kontrolü. Buna göre, aracın lastikleri yenilendiğinde balans ayarı yaptırmanın gerekli olduğu belirtilirken, aynı zamanda her 30 gün veya 500 km kullanımdan sonra da lastiklere yeniden balans kontrolü yaptırmanın önemi vurgulandı.

Şirketten yapılan açıklamada son olarak, lastiklerin belirlenen en yüksek yük kapasitesinden daha fazla yüke maruz bırakılmaması önerildi.

Öte yandan, yola çıkacaklara lastik kontrolü haricinde araçlarındaki su, yağ ve silecek suyu gibi sıvıların seviyelerini kontrol etmek ve eksikse tamamlamak da uzmanlar tarafından tavsiye ediliyor.

Bu kapsamda, tüm farları kontrol etmenin sürüş güvenliğine katkı sağlayacağı bildiriliyor.