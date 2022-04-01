Antalya'da yaşayan 46 yaşındaki 4 çocuk annesi Mümine Gökçe, 25 yılı aşkın süredir otomobil lastiklerini tamir ediyor.
DHA'nın haberine göre araçların tekerlerini dakikalar içinde yerinden söküp tamir tezgahına getiren, tek başına lastikleri araç jantından ayırıp tamirini gerçekleştiren Gökçe, 'Ustam' dediği eşi Kadir Gökçe ile birlikte çalışıyor.
Erkek meslektaşlarını aratmayan hızda araçların lastiklerini söküp tamirlerini gerçekleştiren Mümine Gökçe, bir kadın olarak 'yapılamaz' denilen işleri yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.
'MÜŞTERİLERİM BANA MÜMİNE USTA DER'
25 yıl önce eşiyle birlikte çalışmaya başladığını, yıllar geçtikçe işinde ustalaştığını anlatan Mümine Gökçe, "Müşterilerim bana Mümine Usta der. Kadın olmam, lastik tamircisi olmama engel değil. Dakikalar içinde bir lastiği söküp, tamiratını yapıp yerine takabilirim. Kadınların zorlu mesleklerde de ne kadar başarılı olabileceğini göstermiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum.
Evde pilav yapmaktan kolay bir mesleği yapıyorum. Aslında kolay değil, ama ben işimde çok ustayım. O nedenle yok pilavın suyu fazla gitti, yok tuzu az oldu. Ya da pilavın altı tuttu, lapa oldu gibi şeyleri işimde yaşamıyorum. Benim için lastik tamir etmek pilav yapmaktan kolay. Lastiği söküp tamiratını yapıp yerine takmam maksimum 10 dakika sürer" diye konuştu.
USTASI KOCASI
Mesleğinde en büyük destekçisinin eşi Kadir Göçe olduğunu bildiren Mümine Gökçe, "Lastik tamirciliğini eşim öğretti. 4 çocuğumuzu bu iş sayesinde okuttuk, büyüttük. İki yıl önce eşim kalp ameliyatı geçirdi, bir yıla yakın dükkanda tek başıma tamirat yaptım. Şimdi yeniden birlikteyiz, fakat elimden geldiğinde onu çalıştırmıyorum. Ben yetişebildiğim kadar lastikleri söküp tamiratını yapıyorum. Yetişemediğim yerde bana destek oluyor" dedi.
'BAZI MÜŞTERİLER BİJONU SIKIP SIKAMAYACAĞIM KONUSUNDA TEREDDÜT YAŞIYOR'
Kendisini tanımayan bazı erkek müşterilerinin bijonu sıkıp sıkamayacağı konusunda kendisine uyarıda bulunduğunu aktaran Gökçe, "'Abla sen bu işi nasıl yapıyorsun. Evine git yemek yap' diyorlar. Tabi bunları esprili şekilde söylüyorlar. Benim işçiliğimi gördüklerinde nasıl yanıldıklarını anlıyor ve bana 'Mümine Usta' diye seslenmeye başlıyorlar. Hemcinslerim geldiğinde ise ilk önce şaşırıyorlar. Krikoyla aracı kaldırıp lastiği sökmeye başladığımda hayretler içinde beni izliyorlar. Onların bir kadın olarak beni tebrik etmelerinden mutlu oluyorum" dedi.
'ARACIMI BAŞKA BİRİNE YAPTIRTMAM'
Taksi şoförü Yunus Dakni, aracının lastiklerini sürekli Mümine Gökçe'ye yaptırdığını söyledi. Dakni, "Mümine usta çok hızlı ve işinin ehli. Zamanımızı almadan pratik bir şekilde patlayan lastiğimi onarıyor ve göreve dönmeme yardımcı oluyor" dedi.
Bir diğer taksi şoförü Asım Uslu ise, "Aracımın lastikleriyle ilgili bir problem olursa yıllardır Mümine Ustaya gelirim. Birçok insanın kadın lastikçi görünce önyargılı yaklaştığını biliyorum. Çünkü bijon sıkmak, lastik sökmek güç isteyen unsurlar. Ama Mümine usta bunları aşmış. İşinin ehli bir lastikçi" diye konuştu.
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