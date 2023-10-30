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        Haberler Gündem Trafik Lastik için çağrıldı, 2'si de öldü!

        Emniyet şeridinde facia! Lastik için çağrıldı, 2'si de hayatını kaybetti

        Aksaray'da sürücü Ömer Kocaöz, lastiği patlayan aracını emniyet şeridine çekti. Ardından lastik değişimi için tamirci Emir Çelik'i çağırdı. Olay yerine tamirci ile sürücü, lastik değişimi sırasında çarpan otomobil nedeniyle hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 18:27 Güncelleme: 30.10.2023 - 18:27
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          Aksaray'da emniyet şeridine çekilen aracın lastiğini değiştiren sürücü Ömer Kocaöz (58) ile tamirci Emir Çelik (53), otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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          Kaza, saat 09.30 sıralarında Niğde-Ankara otoyolunun 175'inci kilometresinde meydana geldi.

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          Ömer Kocaöz, lastiği patlayınca aracını emniyet şeridine park etti, ardından da lastik tamircisi Emir Çelik'i (fotoğrafta) çağırdı.

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          Lastik değiştiren Çelik ile Kocaöz'e, Neylan Akalın yönetimindeki 16 AJB 531 plakalı otomobil çarptı.

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          Kazada Kocaöz ile Çelik, olay yerinde yaşamını yitirdi, Neylan Akalın da yaralandı.

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          Yaralı Ortaköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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          Feci kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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