Karaman'da yolcu minibüsünün lastiği patladı: 1 ölü, 11 yaralı
Karaman'da yolcu taşıyan minibüs, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Feci kazada yolculardan Nadir Baycan yaşamını yitirdi, sürücüyle birlikte 11 kişi de yaralandı
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Karaman'da, Taşkale köyünden kent merkezine yolcu taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı.
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Kaza, saat 09.00 sıralarında Karaman- Ereğli kara yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi.
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Taşkale köyünden kent merkezine yolcu taşıyan Mehmet Günarslan yönetimindeki minibüs, arka sol lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptı ve ardından devrildi.
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Kazada yolculardan Nadir Baycan, olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Günarslan ve 10 yolcu da yaralandı.
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İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı 11 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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