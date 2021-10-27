DHA

Kaza saat 14.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Çamlık Tüneli geçtikten sonra Fatih Sultan Mehmet Köprü istikametinde meydana geldi. Erol Uçar'ın kullandığı 34 FB 768 plakalı mobilya malzemesi yüklü kamyonet arka sol lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. İçinde 3 kişinin bulunduğu kamyonet yan yatarak metrelerce sürüklendi. Kaza sonrası kamyonette bulunan mobilya malzemeleri yola saçıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve otoyol görevlileri başka bir kazanın yaşanmaması için dubalarla önlem aldı. Kazada hafif şekilde yaralanan Engin Habib Genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle 2 şerit trafiğe kapanırken uzun araç kuyrukları oluştu.

Kamyonet sürücüsü Erol Uçar, "Lastik patlayınca kontrolü kaybettim araç devrildi. Kazaya karışan başka bir araç yok. Kamyonette bulunan arkadaşım kolundan yaralandı" diye konuştu. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.