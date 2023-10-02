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        Haberler Gündem Trafik Lastiği patlayan araçtaki aile dehşeti yaşadı

        Lastiği patlayan araçtaki aile dehşeti yaşadı: 2'si ağır 6 yaralı

        Diyarbakır'da, lastiği patladığı için yol kenarına çekilen otomobile, TIR çarptı. Kazada otomobildeki aynı aileden 2'si çocuk 6 kişi yaralandı, 2 yaralanın durumu ağır

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 11:40 Güncelleme: 02.10.2023 - 11:40
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        Lastiği patlayan araçtaki aile dehşeti yaşadı
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        Diyarbakır'da, TIR'ın yol kenarına çekilen otomobile çarptığı kazada, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde Bismil-Batman kara yolunda meydana geldi. E.E. (25) idaresindeki otomobilin lastiği patladı. E.E., lastiğin tamiri içi otomobili yol kenarına park etti.

        Bu sırada, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen TIR, otomobile arkadan çarptı. Kazada aynı aileden A.E. (2), T. E. (28), R.E. (5), H.E. (23), M.E. (24) ile Z.K. (42) yaralandı.

        İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan H.E. ile M.E.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. TIR şoförü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #diyarbakır haberleri
        #trafik kazası
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