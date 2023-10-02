Lastiği patlayan araçtaki aile dehşeti yaşadı

REKLAM advertisement1

Diyarbakır'da, TIR'ın yol kenarına çekilen otomobile çarptığı kazada, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Bismil-Batman kara yolunda meydana geldi. E.E. (25) idaresindeki otomobilin lastiği patladı. E.E., lastiğin tamiri içi otomobili yol kenarına park etti.

Bu sırada, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen TIR, otomobile arkadan çarptı. Kazada aynı aileden A.E. (2), T. E. (28), R.E. (5), H.E. (23), M.E. (24) ile Z.K. (42) yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan H.E. ile M.E.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. TIR şoförü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.