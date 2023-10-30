LASİD'den sertifikasız kaplama uyarısı!

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Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD), özellikle uzun yol trafiğinde rastlanan ve ticari araç sürücülerinin sıklıkla kullandığı kaplamaya ilişkin uyarılarda bulundu.

LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt, "Ticari araç sürücüleri ekonomik nedenlerle eskiyen lastiklerini kaplayarak kullanabiliyor. Kaplama yöntemi eğer tercih ediliyorsa mutlaka standartlara uygun şekilde yapılmalı. Sürücüler lastiklerini sertifikalandırılmış tesislerde ehil eller tarafından kaplatmalı. Bu şekilde yapılan kaplamalar lastiğin ikinci ömründen de yararlanılmasına fırsat sunar, bu sayede çevreye de katkı sağlar" dedi.

Kurt, bunun dışında yapılan kaplamaların güvenli olmayacağına dikkat çekerek, sertifikaya sahip olmayan tesislerde kaplanan lastiklerin trafikte tehlike yaratabileceğini belirtti.

'LASTİĞİN ÖMRÜNÜ UZATIR'

LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt, kaplama yönteminin eğer doğru ve standardına uygun şekilde yapıldığında lastiğin ikinci ömründen de faydalanılmasına fırsat verdiğini belirtti.

Kurt, "Lastik kaplama, aşınmış olan lastiğin sırtının yenilenmesidir. Günümüz lastik teknolojisi, lastiklerin gövdesinin birkaç kez kaplanmasına olanak sağlar. Kaplama, yeni lastiğin ömrünü uzatarak güvenilir kullanım sağlar. Ancak lastik kaplama işleminin, mutlaka UN/ECE R 108 ve R 109 standardına göre sertifikalandırılmış tesislerde yaptırılması gerekir" uyarısında bulundu.

Genellikle kamyon, otobüs, iş makinası ve uçak lastiklerinde kullanılabilen kaplama lastik uygulaması ile uygun karkaslı lastiklerin kaplanması sayesinde ihtiyaç duyulan enerji ve hammadde ihtiyacının yaklaşık 5 defa daha azaltıldığına dikkat çeken Erdal Kurt, "Böylece daha az atık lastik oluşmaktadır. Kullanıcılar açısından, lastiğin kilometre/maliyeti azalmaktadır. Bu açılardan değerlendirildiğinde kaplama lastik, çevreye önemli bir tasarruf sağlamaktadır" diye konuştu.