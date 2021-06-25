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Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD) Genel Sekreteri Erdal Kurt, Türkiye'de ve AB ülkelerinde 2012 yılından beri uygulanan lastik etiketlemenin, teknolojik buluşlardan da faydalanılarak güncellendiğini, QR kodla etiket bilgilerine lastik üzerinden erişim sağlandığını belirterek, "Yeni düzenleme henüz 1 aydır uygulanıyor. Sürücülerimiz, lastik satın alırken mutlaka etiket bilgilerini sorgulamalı" dedi.

Kurt, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde çalışma koşulları ve mesai saatlerine uyarak yükümlülüklerini yerine getirdiklerini, bayi kanalında ise yine hijyen ve mesafe kurallarına uyarak sürücülere servis verdiklerini ve üretimin de önlemlere uyularak sürdüğünü söyledi.

Salgın koşullarının bireysel olarak araç kullanımını artırdığını belirten Kurt, "Salgın, tüm sektörleri olduğu gibi otomotiv ve beraberinde lastik sektörünü de etkiledi. Olumsuz etkilerine rağmen tüketicilerin bireysel ulaşım tercihlerinde keskin bir artış kaydedildi. İkinci el otomobil satışlarında yaşanan artış, lastik sektörü için de olumlu dinamikler getirdi" ifadelerini kullandı.

'LASTİK İHTİYACI YÜZDE 37.6 ARTTI'

Erdal Kurt, TÜİK verilerine göre, geçen yıl Türkiye'nin toplam lastik ihracatının 1 milyar 248 milyon 5 bin 773 dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, "2020 yılının ilk çeyreğinde ihracatımız 366 milyon 740 bin 773 dolar iken, 2021'in ilk çeyreğinde 504 milyon 505 bin 237 dolar olarak yüzde 37,6 artış göstermiştir" dedi.

LASİD Genel Sekreteri Kurt, lastik etiketlemede yeni düzenlemeye gidilmesine ilişkin olarak, "Lastik etiketlerinin güncellenmesi, Güvenli Trafik Projemizde de altını çizdiğimiz, önemsediğimiz, 3 açıdan (teknolojik buluşlardan faydalanılması, ilgili mevzuatın güncellenmesi ve sürücülerin bilinçlenmesinin önemi açılarından) güvenli trafiğe çok doğru bir örnek teşkil eder. Lastik etiketleri, sürücülerin doğru ve güvenli lastik seçmesine olanak tanır. Yakıt tasarrufu, ıslak zeminde yol tutuş ve dış yuvarlanma gürültüsü gibi parametrelerde sürücünün en doğru lastiği seçmesi için yol gösterir. Bu da güvenli trafikle doğrudan ilgilidir. Ülkemizde ve AB ülkelerinde 2012 yılından beri uygulanan lastik etiketleme; teknolojik buluşlardan da faydalanılarak güncellenmiş, QR kodla etiket bilgilerine lastik üzerinden erişim sağlanmıştır" diye konuştu.

SEVİYE SAYISI 5'E İNDİRİLDİ

LASİD'den alınan bilgiye göre, yürürlüğe giren yeni yönetmelik kapsamında, yeni etiketlerde tedarikçi ismi, ebat bilgisi, lastik tipi ile ilgili belirlenmiş numerik kod, lastik türü gibi bilgiler etiketin üst kısmına eklendi.

Lastik etiketinde yer alan kare kod (QR kod) vasıtasıyla lastik bilgilerine erişim veriliyor. Yakıt Verimliliği ve Islak Yol Tutuş Sınıfları A'dan (en yüksek) E'ye (en düşük) 5 seviyeye indirildi ve seviyelerin aralıkları değiştirildi.

Dış Yuvarlanma Gürültüsü sınıfları sembolü değişti. Yeni şekliyle alt sol köşede, dB cinsinden ölçülen değer olarak yer alıyor ve ses seviyesi (A-C aralığında) sınıflandırıldı. Lastiğin zor kış koşullarında kullanılan bir lastik olup olmadığını gösteren "kış lastiği (içinde kar tanesi deseni olan üç zirveli dağ)" sembolü veya lastiğin buzda yol tutuş lastiği olup olmadığını gösteren sembol eklendi.

C1 (Otomobil) ve C2 (Hafif Ticari Araç) kategorilerine ilave olarak C3 (otobüs, kamyon, tır) kategorisindeki lastikler için de etiketleme zorunlu hale getirildi.