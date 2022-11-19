LASİD'den kış lastiği uyarısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kararıyla, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımasında kullanılan taşıtlarda kış lastiği takılmasını zorunlu kılan kış lastiği uygulaması 1 Aralık 2022 tarihi itibarıyla başlayacak.
1 Nisan 2023 tarihine kadar 4 ay boyunca devam edecek uygulamaya işaret eden Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD), güvenli ve akıcı bir trafik için sadece zorunluluk kapsamında olan ticari araçlarda değil tüm araçlarda kış lastiği kullanılmasını önerdi.
1 Aralık tarihini ve kar yağmasını beklemeden kış lastiği hazırlıklarının tamamlanması gerektiğini kaydeden LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt, "Kış lastikleri iklimsel değişimler nedeniyle farklılık gösteren hava koşulları ve buna bağlı olarak değişen yol durumlarına karşı sürüş ve can güvenliğine katkıda bulunur. Kış lastiği, + 7 derece altındaki sıcaklıklarda sertleşmeyerek yere tutunma özelliğini korur ve ıslak, çamurlu veya karlı yüzeylerde sürüş emniyetini artırır. Bu özellikleri nedeniyle hava ve yol şartlarından kaynaklanabilecek olası risklere karşı ortak trafiğin güvenli ve akıcı olmasına katkı sağlar" dedi.
Kış lastiğinin kar lastiği ile karıştırılmaması gerektiğini kaydeden Kurt, "Altını çizmekte fayda görüyoruz, kış lastiği kar lastiği değildir, kış lastiğine geçmek için karın yağmasını beklemeyin. Yalnızca ticari araçları için değil özel araçları için de tüm sürücülerimizin 1 Aralık’tan önce kış lastiği hazırlıklarını tamamlamalarını öneriyoruz" ifadelerini kullandı.
LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt, kış lastiği bilincinin artırılması gerektiğini de belirterek, "Trafik hepimizin ortak alanı. Kış lastiği zorunluluktan öte bir bilinç olmalı. Cezasından kurtulmak için değil, ortak trafikte sürüş ve can güvenliğine katkı sağladığı için kullanılmalı" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!