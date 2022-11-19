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LASİD'DEN kış lastiği uyarısı

1 Aralık 2022 tarihi itibarıyla devreye alınacak zorunlu kılan kış lastiği uygulamasına geri sayım başladı. Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD) Genel Sekreteri Erdal Kurt, "Trafik hepimizin ortak alanı. Kış lastiği zorunluluktan öte bir bilinç olmalı. Cezasından kurtulmak için değil, ortak trafikte sürüş ve can güvenliğine katkı sağladığı için kullanılmalı. LASİD olarak sadece ticari araçlar için değil trafiğe çıkan tüm araçlar için kış lastiği öneriyoruz" dedi

Giriş: 19.11.2022 - 12:56 | Güncelleme: ABONE OL
LASİD'den kış lastiği uyarısı
HABERTURK.COM

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kararıyla, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımasında kullanılan taşıtlarda kış lastiği takılmasını zorunlu kılan kış lastiği uygulaması 1 Aralık 2022 tarihi itibarıyla başlayacak.

1 Nisan 2023 tarihine kadar 4 ay boyunca devam edecek uygulamaya işaret eden Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD), güvenli ve akıcı bir trafik için sadece zorunluluk kapsamında olan ticari araçlarda değil tüm araçlarda kış lastiği kullanılmasını önerdi.

1 Aralık tarihini ve kar yağmasını beklemeden kış lastiği hazırlıklarının tamamlanması gerektiğini kaydeden LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt, "Kış lastikleri iklimsel değişimler nedeniyle farklılık gösteren hava koşulları ve buna bağlı olarak değişen yol durumlarına karşı sürüş ve can güvenliğine katkıda bulunur. Kış lastiği, + 7 derece altındaki sıcaklıklarda sertleşmeyerek yere tutunma özelliğini korur ve ıslak, çamurlu veya karlı yüzeylerde sürüş emniyetini artırır. Bu özellikleri nedeniyle hava ve yol şartlarından kaynaklanabilecek olası risklere karşı ortak trafiğin güvenli ve akıcı olmasına katkı sağlar" dedi.

Kış lastiğinin kar lastiği ile karıştırılmaması gerektiğini kaydeden Kurt, "Altını çizmekte fayda görüyoruz, kış lastiği kar lastiği değildir, kış lastiğine geçmek için karın yağmasını beklemeyin. Yalnızca ticari araçları için değil özel araçları için de tüm sürücülerimizin 1 Aralık’tan önce kış lastiği hazırlıklarını tamamlamalarını öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt, kış lastiği bilincinin artırılması gerektiğini de belirterek, "Trafik hepimizin ortak alanı. Kış lastiği zorunluluktan öte bir bilinç olmalı. Cezasından kurtulmak için değil, ortak trafikte sürüş ve can güvenliğine katkı sağladığı için kullanılmalı" diye konuştu.

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