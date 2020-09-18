Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Laser Radial Avrupa Şampiyonası'nda Galatasaray Yelken Kulübü sporcularından Ecem Güzel, antrenör Kemal Muslubaş gözetiminde mücadele verecek.

Gdansk kentinde 26 Eylül'de başlayacak şampiyona 14 Ekim'de sona erecek.