Danimarka basınına konuşan Larsen, bordo mavili kulüple 2 yıl daha sözleşmesi olduğunu ve Trabzonspor'da devam etmeyi planladığını söyledi.

Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürerken takımdan ayrılması gündemde olan Jens Stryger Larsen geleceğiyle ilgili açıklama yaptı.

Kulüpten kendisine kalması veya gitmesi yönünde bir talep gelmediğini kaydeden 32 yaşındaki oyuncu, "Yine de yeni bir başkan ve teknik direktörümüz var. Benimle ilgili tasarruflarının ne olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Ayrılığa da açık kapı bırakan Danimarkalı futbolcu, "Şu ana kadar bana gelen bir transfer teklifi yok, gelirse oturur düşünürüz" dedi.