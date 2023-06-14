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Larsen'den açıklama: Takımdan ayrılacak mı?

Trabzonspor'da Jens Stryger Larsen ayrılığa açık kapı bıraktı. Kendisine şimdilik herhangi bir teklif gelmediğini kaydeden Danimarkalı oyuncu, "Trabzonspor ile 2 yıl daha sözleşmem var. Ancak bir teklif gelirse oturur, konuşuruz" dedi

Giriş: 14.06.2023 - 13:37 | Güncelleme: ABONE OL
Larsen'den açıklama: Takımdan ayrılacak mı?
HABERTURK.COM

Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürerken takımdan ayrılması gündemde olan Jens Stryger Larsen geleceğiyle ilgili açıklama yaptı.

Danimarka basınına konuşan Larsen, bordo mavili kulüple 2 yıl daha sözleşmesi olduğunu ve Trabzonspor'da devam etmeyi planladığını söyledi.

Kulüpten kendisine kalması veya gitmesi yönünde bir talep gelmediğini kaydeden 32 yaşındaki oyuncu, "Yine de yeni bir başkan ve teknik direktörümüz var. Benimle ilgili tasarruflarının ne olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Ayrılığa da açık kapı bırakan Danimarkalı futbolcu, "Şu ana kadar bana gelen bir transfer teklifi yok, gelirse oturur düşünürüz" dedi.

Sezon başında Trabzonspor'a transfer olan Larsen bu sezon bordo mavili formayla 45 resmi maça çıktı.

Bu maçlarda takımına 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

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