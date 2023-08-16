Lars von Trier internetten sevgili arıyor

"KEYİFLİ BİR YOL ARKADAŞI OLABİLECEĞİMİ İDDİA EDİYORUM"

Sözlerini sürdüren Lars von Trier, "Bu, sosyal ağlar hakkında hiçbir fikrimin olmadığı, bir kız arkadaş / ilham perisi aradığım eski moda bir flört ilanı olarak görülmeli. Tüm mızmızlanmalara rağmen, iyi bir günde, doğru partnerle, keyifli bir yol arkadaşı olabileceğimi iddia ediyorum" şeklinde konuştu.