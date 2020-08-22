Televizyon dünyasının duayen ismi ünlü sunucu Larry King, evlat acısıyla sarsıldı. 86 yaşındaki King, iki çocuğunu arka arkaya kaybetti.

People’ın edindiği bilgilere göre; King’in evlatlık edindiği oğlu Andy, geçtiğimiz hafta yaşamını yitirdi. 65 yaşındaki Andy King’in ölüm sebebine ilişkin detaylı bir bilgi paylaşılmadı.

Larry King, oğlunun acısını yaşarken, bu kez kızından gelen kötü haberle yıkıldı.

King’in Alene Akins’le olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Chaia da hayata gözlerini yumdu.

51 yaşındaki Chaia’nın akciğer kanseri tedavisi gördüğü biliniyordu.