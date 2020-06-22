Alanya’da geçirdiği talihsiz kaza hakkında konuşan Lara, “Verilmiş sadakam varmış. Kaburgalarım çok ağır darbe aldı. Hâlâ yürümekte zorluk çekiyorum. Çok şükür, ucuz atlattık” dedi.

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