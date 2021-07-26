"CİĞERLERİME KADAR İŞLEMİŞ"

Kötü haberi Instagram hesabından duyuran sanatçı, son sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Takipçilerini uyarmayı da ihmal etmeyen Lara, "Bana bir şey olmaz' demeyin lütfen! Maskenizi takın, çok zor bir hastalık. Ciğerlerime kadar işlemiş." ifadelerini kullandı. Ünlü şarkıcıya takipçilerinden "Geçmiş olsun" mesajları yağdı.