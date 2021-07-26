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Lara koronavirüse yakalandı: Ciğerlerime kadar işlemiş! - Magazin haberleri

Lara koronavirüse yakalandı

Bir dönemin ünlü şarkıcısı Lara'nın koronavirüs testi pozitif çıktı. Gün geçtikçe kötüleşen ve ardından Antalya'daki özel bir hastaneye yatırılan Lara, "Bana bir şey olmaz' demeyin lütfen! Maskenizi takın, çok zor bir hastalık. Ciğerlerime kadar işlemiş." şeklinde konuştu

26.07.2021 - 16:56 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • 2000'li yıllarda 'Allah Versin', 'Adam Gibi Adam' ve 'Katmer' gibi şarkılarıyla büyük çıkış yakalayan Lara, yeğeni ile birlikte koronavirüs belirtileri göstermeye başlayınca hastaneye başvurdu.

    42 yaşındaki ünlü şarkıcı, Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından karantinaya alındı. Gün geçtikçe kötüleşen Lara, daha sonra Antalya'daki özel bir hastaneye yatırıldı.

  • "CİĞERLERİME KADAR İŞLEMİŞ"

    Kötü haberi Instagram hesabından duyuran sanatçı, son sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Takipçilerini uyarmayı da ihmal etmeyen Lara, "Bana bir şey olmaz' demeyin lütfen! Maskenizi takın, çok zor bir hastalık. Ciğerlerime kadar işlemiş." ifadelerini kullandı. Ünlü şarkıcıya takipçilerinden "Geçmiş olsun" mesajları yağdı.

  • "SONUNDA DUDAKLARIM KÜÇÜLDÜ"

    Geçtiğimiz ay estetik operasyon için ameliyat masasına yatan Lara, dudaklarını küçülttürmüştü. Bir dönemin ünlü şarkıcısı, ameliyat sonrasında, "Sonunda dudaklarım küçüldü. Operasyondan dolayı çok fazla konuşamıyorum" açıklamasını yapmıştı.

  • "DUDAĞIMLA PİPET BİLE TUTAMIYORUM"

    Kısa bir süre sonra gözyaşları içinde pişman olduğunu söyleyen şarkıcı, dudaklarını hareket ettirmekte zorlandığını ifade etmişti.

    İtirafta bulunan 42 yaşındaki Lara, konuyla ilgili, "Ne olur bana dua edin, dudağımla pipet bile tutamıyorum. Lütfen hiçbir yerinize bir şey yaptırmayın. Dudağınız kötüyse bile kalsın." şeklinde konuşmuştu.

  • "ESTETİK DEĞİL, ZAYIFLADIM"

    Yüzündeki büyük değişimle dikkat çeken ünlü isim, iki yıl önce katıldığı bir programda, hiç estetik yaptırmadığını ve çok zayıfladığı için bu şekilde göründüğünü söylemişti.

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