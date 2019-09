Lara Kamhi ilk uzun metraj filmi 'Chaosmos'un çalışmaları kapsamında kısa filmlerden oluşan bir klip serisi hazırlamaya başladı. Kamhi'nin bu serinin ilk çalışması olarak, şarkıcı Selin Baycan'ın çıkış parçası 'Tutsak' için çektiği klip geçtiğimiz aylarda yayınlanmıştı.

Sanatçının, Tuğçe Şenoğul'un 'Senden Korktum Ben' adlı şarkısı için çektiği ikinci klip ise önümüzdeki günlerde paylaşılacak.

Her iki klibi de baştan kurgulayarak, hazırlıkları devam eden 'Chaosmos'un birer teaser videosuna dönüştüren Lara Kamhi, bu videoları geçtiğimiz hafta 18'inci !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali kapsamında düzenlenen profesyonel geliştirme platformu !f X'in açılış ve kapanış partilerinde gösterdi. Sanatçının 'Chaosmos Test No.1: Tutsak' ve 'Chaosmos Test No.2: Senden Korktum Ben' adlı videoları, uzun metraj filminin hazırlık sürecini görünür kılıyor. 'Chaosmos', sarmal medya dünyasını, küçük cemiyetleşmeleri ve bir kadının sinema sektöründeki yerini irdeleyen, gerçekliğini kaybetmiş bir dünyayı varoluşsal bir kriz üzerinden sorgulatan bir bilim kurgu.

'Chaosmos Test No.1: Tutsak'

Sarmal ve deneysel sinema pratiğini yurt içi ve yurt dışı sergilerde, festivallerde, kamusal alanlarda ve müzelerde sergileyen Lara Kamhi, film ve klip çalışmalarının yanı sıra eylül ayında çalışmalarıyla farklı projelerde yer aldı. Adam Sanat Evi'ndeki 'Karma' isimli sergide sanatçının, çekimlerini Japonya'da gerçekleştirdiği 'Transparency of Being' adlı deneysel belgesel filmi gösterildi. Grid İstanbul tarafından Artweeks@Akaretler kapsamında düzenlenen 'off - grid' sergisinde ise Kamhi'nin 2011 - 2015 arası yaratıcı sürecinde önemli etkisi olan baskı fotoğrafları sergilendi. Sanatçı ayrıca, Repertuvar İstanbul oluşumu tarafından düzenlenen 'Şiir Okuması' kulübünün, Soho House İstanbul'da gerçekleşen etkinliğinde şiir okuması yapan 6 sanatçıdan biri oldu.

'Chaosmos Test No.2: Senden Korktum Ben'

Lara Kamhi Kimdir?

Lara Kamhi, Sorbonne Nouvelle Paris III Üniversitesi'nde Tiyatro, Paris Amerikan Üniversitesi'nde Film üzerine öğrenim gördükten sonra lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Sinema ve Televizyon üzerine tamamladı. Yüksek öğrenimini 2013'te Slade School of Fine Art'ta (UCL) tamamlayan sanatçı mekâna özgü, sarmal ve sinematik yaklaşımlara odaklanan dokuz bölümden oluşan bir sergi serisi gerçekleştirdiği Prizmaspace adlı bağımsız sanat inisiyatifinin de kurucu - ortaklığını ve yöneticiliğini üstlendi. Kamhi, 2009'dan bu yana ulusal ve uluslararası galerilerde, müzelerde, festivallerde ve kamusal alanlarda çalışmalarını sergiliyor. Kariyeri boyunca çok sayıda deneysel video ve film çalışması gerçekleştiren Kamhi, ayrıca müzik video yönetmenliği yapıp - tiyatro, konser ve etkinlikler için görsel, sahne ve ışık tasarımcısı olarak çalışmaktadır.