"DÜZENLİ OLARAK SPOR YAPIYORUM"

41 yaşındaki şarkıcı, 10 yıl önce çekilen karesi ile son halini karşılaştırarak, o günden bu güne 40 kilo verdiğini duyurdu.

Lara, düzenli olarak kick boks, yoga ve pilates gibi sporları yaptığını belirterek, dengeli beslendiğini de ifade etti.