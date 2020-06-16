Lapsekili üreticilerin kirazları görücüye çıktı - ÇANAKKALE

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kiraz festivali iptal edilince yerine kiraz yarışmasının yapılmasına karar verildi.Bunun üzerine Lapseki Belediyesi tarafından düzenlenen kiraz yarışmasında tane ağırlığı 23 gram gelen kirazları gören jüri dereceyi belirlerken bir hayli zorlandı.İzleyici olarak gelen bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla kirazların fotoğraflarını çekerken ürünlerin büyüklükleri karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.Yarışmanın jüri üyeliklerini Lapseki İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan, Çanakkale Onsekiz Mart (ÇOMÜ) Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Şeker, Lapseki Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Engin Gür oluşturdu.Jüri üyeleri üreticilerin kirazlarını tat, aroma, büyüklük, ağırlık, dayanıklılık ve görsellik ölçütleriyle değerlendirdi.Üyeler tarafından yapılan değerlendirmede ambalaj, meyve ağırlığı, şeker oranı, sap kalitesi ve tat olarak "Ziraat 900" kategorisinde birinciliği Ahmet Aksoy, ikinciliği Şüheda Doğan, üçüncülüğü Mehmet Şen, dördüncülüğü Halil İş, beşinciliği İbrahim Çırak kazandı.Yarışmada birinciye 2 bin 500, ikinciye bin 500, üçüncüye bin, dördüncüye 500, beşinciye ise 300 lira ödül verildi.Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, yarışma sonunda yaptığı konuşmada, katılımcılara teşekkür etti.Bu yıl ilk kez festivali gerçekleştirmediklerini ancak kiraz yarışmasını yaptıklarını anlatan Yılmaz, "Önümüzdeki yıllarda daha fazla katılım bekliyoruz. Üreticilerimize çeşitli ödüllerimiz var gelecek hafta kendilerine takdim edeceğiz. Şunu da söylemeden geçmeyeceğim ilçemiz kiraz ve şeftalisiyle ünlü ama son yıllarda 1915 Çanakkale Köprüsüyle birlikte elbette köprü ön plana çıkmış oldu ama bununla birlikte Lapseki Türkiye’de meyve depolarından birisi olan bir ilçe özellikle şeftali ve kiraz konusunda üreticilerimizin yetiştirdiği ürünler İstanbul pazarı başta olmak üzere bazı dış ülkelere ihraç oluyor." diye konuştu.
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