2003-2010 yılları arasında Barcelona'nın başkanlığını yapan Joan Laporta, Katalan kulübünün bir sonraki seçiminde aday olacağını açıkladı.

TV3'e verdiği röportajda 2021'deki seçimde aday olacağını duyuran 57 yaşındaki Laporta, Barça'nın zorlu bir süreç geçireceğini ve bu zorluğu çok çalışarak atlatacaklarını belirtti.

Yeniden başkan olması halinde teknik direktörlük için fikrini de sunan Laporta, ''Pep Guardiola'yı yeniden Barcelona'ya getirmeyi istiyorum. Tabii bunun kişisel bir karar olduğunu biliyoruz.'' diye konuştu.

Laporta ayrıca kendini Barcelona için hazırlayan Xavi Hernandez'e de açık kapı bırakarak, ''Xavi, Barcelona'nın teknik direktörü olmak için hazır hissettiği en uygun zamana kendisi karar verecek. Kolay olmayacak fakat zamanı geldiğinde anlayacak'' dedi.

Pep Guardiola, Laporta döneminde 2007 yılında Barcelona B ile teknik direktörlük kariyerine başlamış, 2008'de ise Barcelona'nın başına geçmişti.

Rüştü Reçber'in Barcelona'ya transfer olduğu dönem Katalan ekibinde başkanlığa başlayan Laporta, 2010 yılına kadar Barcelona'da başkanlık görevini üstlenmiş ve sonrasında koltuğunu Sandro Rosell'e devretmişti. 2014'te ise mevcut başkan Josep Maria Bartomeu göreve geldi.