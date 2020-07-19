DHA

Eskihisar Mahallesi yakınındaki tarihi Laodikya antik kentinde bugün saat 19.00 sıralarında yangın çıktı. Batı tiyatrosu arkasında antik kent dışında anız yakılması sonucu çıktığı tahmin edilen yangın rüzgarın da etkisiyle antik kente sıçradı.

Kuru otlar nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. Antik kentten yükselen alevler Eskihisar ve Goncalı Mahallesinde korku yarattı. Yangına Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Orman Bölge Müdürlüğü'nden çok sayıda araç ve personel müdahale etti. İtfaiye ekipleri alevlerin daha fazla yayılmasını önlemek için dört bir yandan su sıkarak alevleri söndürmeye çalışırken, antik kentte çalışanlarda ellerine aldıkları küreklerle alevleri söndürmeye çalıştı.

İtfaiye ekipleri antik kentin yanındaki Goncalı Mahallesine giden karayoluna önlem alıp, alevlerin evlere sıçramasını önledi. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak yangını tamamen söndürdü. Yangında yaklaşık 40 dekar alanın yanarak zarar gördüğü öğrenildi. Laodikya antik kentinde kazı çalışmalarının yapıldığı alanların yangından zarar görmediği belirtildi. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.