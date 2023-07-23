Lana Del Rey garsonluk yaparken görüntülendi
Lana Del Rey, ABD'de bir waffle restoranında çalışırken görüntülendi. Garsonluk yapan şarkıcı, hayranlarını şaşkına çevirdi
- 1
Hayranlarının sahnede görmeye alışık olduğu, 'Summertime Sadness' ve 'Born To Die' gibi şarkılarla tanınan Lana Del Rey, ABD'de bir mekanda garson olarak çalışırken görüntülendi.
- 2
Bir waffle restoranında üniforması ve yaka kartıyla çalışan 38 yaşındaki Lana Del Rey gören hayranları şaşkınlığını gizleyemedi.
- 3
Lana Del Rey'in garsonluk yaptığı anları paylaşan hayranları, Lana Del Rey'in müşterilerle ilgilendiğini belirtti.
-
- 4
Lana Del Rey'in neden Alabama'daki bir waffle restoranında çalıştığı bilinmiyor.
- 5
Şarkıcının hayranları sosyal medyada bazı tahminlerde bulundu. Bazıları Lana Del Rey'in yeni bir şarkı hazırlığında olduğunu ve tanıtım yapmaya çalıştığını öne sürerken bazıları da Del Rey'in bir yeni kariyer yolculuğuna adım atmış olabileceğini düşünüyor.
Fotoğraflar: Mega, AP, Avalon