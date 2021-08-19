Vasiyetini açıkladı: Ölümümden sonra...

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Pop dünyasının son yıllardaki önemli isimlerinden olan Lana Del Rey, vefat ettikten sonra şarkılarının yayımlanmasını yasakladığını duyurdu.

Del Rey, açıklamayı müzisyen arkadaşı Anderson Paak'in konuyla ilgili yaptırdığı dövmesini paylaşarak yaptı.

Anderson Paak, birkaç gün önce koluna, "Ben öldüğüm zaman, lütfen ölümümden sonra adımın geçtiği albüm veya şarkı yayımlamayın. Onlar sadece demo ve insanların dinlemesi için yapılmadı." sözlerini yazdırmıştı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Del Rey de sosyal medya hesabından bu dövmenin fotoğrafını paylaşıp, gönderisinde, "Benim vasiyetim de Anderson Paak'in dövmesinde yazıyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan son dönemde sanatçıların vefatından sonra yayımlanan albümler ve şarkılar oldukça yaygınlaştı. Juice WRLD ve Lil Peep gibi isimlerin yaşamını yitirmesinin ardından pek çok eser yayımlanmıştı.

Lana Del Rey'in 7. stüdyo albümü Chemtrails Over the Country Club, bu yılın mart ayında piyasaya sürülmüştü. Şarkıcının son albümü Blue Banisters ise nisan ayında duyurulmuştu. Çalışmanın 4 Temmuz'da çıkması bekleniyordu fakat Del Rey, o tarihte albümün çıkış tarihinin henüz belli olmadığını açıklamıştı.