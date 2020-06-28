İngiliz basınına konuşan Lampard, 21 yaşındaki oyuncunun performansından büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, "Pulisic gerçekten çok büyük bir oyuncu haline gelebilir. Çünkü çok küçük yaşta Almanya'da futbolunu geliştirerek büyük ilerleme katetti. Henüz bu yaşta bu kadar fazla gelişim kaydedince ondan beklentilerimiz de doğal olarak büyüdü." ifadelerini kullandı.
Bu sezon sakatlığı nedeniyle bazı maçlarda forma giyememesinin ardından Pulisic'in futbola daha da aç döndüğünü belirten Lampard, "Onun kalitesinden asla şüphe duymuyorum. Gelişmeye hala çok açık ve sahada oynadığı her dakikanın hakkını veriyor. Biraz daha gelişme gösterdiğinde geniş alanlarda Raheem Sterling, Muhammed Salah veya Sadio Mane'nin seviyesine gelecek." değerlendirmesinde bulundu.
Sakatlığı nedeniyle bu sezon 25 maçta görev alan kanat oyuncusu Pulisic, Chelsea formasıyla rakip ağları tüm kulvarlarda 8 kez sarstı. ABD Milli Takımı'nda 34 maçta 14 gole imza atan Christian Pulisic, geçen yıl 64 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Borussia Dortmund'dan Chelsea'ye transfer olmuştu.
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