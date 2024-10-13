Lamine Yamal, İspanya kadrosundan çıkarıldı!
İspanya Milli Takımı'nın genç oyuncusu Lamine Yamal, geçirdiği sakatlık nedeniyle Sırbistan maçının kadrosundan çıkarıldı.
Uluslar Ligi'nde Danimarka ile oynadıkları maçta sakatlanan İspanyol yıldız Lamine Yamal, Sırbistan karşılaşmasının kadrosundan çıkarıldı.
Federasyondan yapılan açıklamada, Danimarka maçında sakatlık yaşayan 17 yaşındaki futbolcunun testlerinde herhangi bir sakatlık tespit edilmediği ve durumun aşırı yüklenmeden tespit edildiği belirtildi.
Yamal, sakatlık riskinin önüne geçmek için kadrodan çıkartıldı.
Uluslar Ligi'nde Danimarka'yı 1-0'la geçen İspanya, 15 Ekim'de Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.