Lamine Yamal'dan aşk ilanı

İspanyol futbol yıldızı Lamine Yamal, Arjantinli şarkıcı Nicki Nicole ile olan ilişkisini açıkladı. Yamal, Nicole'ün 25'inci yaş gününü kutlamak için kalpli balonlar, güller ve pastalarla süslenmiş bir fotoğrafı kendi hesabından paylaştı.

Bu paylaşım, ikilinin birlikte görüldüğü ilk an değil. Daha önce ağustos ayının başlarında bir gece kulübünde ve ardından Monaco sokaklarında yürürken de birlikte görülmüşlerdi.

Fotoğraf: Instagram