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        Haberler Spor Futbol Lamia: 1 - Olimpiakos: 5 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Lamia: 1 - Olimpiakos: 5 | MAÇ SONUCU

        Yunanistan Süper Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Olimpiakos, deplasmanda Lamia'yı 5-1 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 21:35 Güncelleme: 07.04.2024 - 21:36
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        Fenerbahçe'nin rakibi farklı kazandı!
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        UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında perşembe günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak Olimpiakos, deplasmanda Lamia'ya konuk oldu. Müsabakayı kazanan 5-1'lik skorla Olimpiakos oldu.

        Kırmızı-beyazlı ekip, Stevan Jovetic, Ayoub El Kaabi (2), Giorgos Kornezos (kendi kalesine) ve Youssef El-Arabi'nin golleriyle galibiyete uzandı.

        Ev sahibi ekibin tek golünü Toshio Lake kaydetti.

        Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu'nda ikinci galibiyetini alan Olimpiakos, puanını 63'e çıkardı.

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